«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ в первом матче при Тедеско

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Московский «Спартак» и казанский «Рубин» не забили друг другу в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ в первом матче при Тедеско
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Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 0:0.

Эта игра стала первой для красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

Обе команды набрали по 15 очков. «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» располагается на одну строчку выше из-за дополнительных показателей.

Ранее «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ.

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