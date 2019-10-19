«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в РПЛ в первом матче при Тедеско
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Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене» и завершилась со счётом 0:0.
Эта игра стала первой для красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
Обе команды набрали по 15 очков. «Спартак» находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Рубин» располагается на одну строчку выше из-за дополнительных показателей.
Ранее «Урал» одержал волевую победу над «Тамбовом» в 13-м туре РПЛ.