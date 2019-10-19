Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
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Как сообщает Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Наиль Умяров, Андре Шюррле, Гус Тиль и Алекс Крал.
Напомним, что эта игра станет дебютной для нового главного тренера команды Доменико Тедеско.
Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 16:30.
Ранее эксперт Евгений Ловчев резко ответил на вопрос телеведущего Дмитрия Губерниева, почему «Спартак» до сих пор считают топовой командой.