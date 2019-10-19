Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил стартовый состав на матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
Объявлен стартовый состав «Спартака» в дебютном матче Тедеско
  • @fcsm_official
  • Twitter

Как сообщает Twitter красно-белых, с первых минут на поле появятся Александр Максименко, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Айртон, Зелимхан Бакаев, Лоренсо Мельгарехо, Наиль Умяров, Андре Шюррле, Гус Тиль и Алекс Крал.

Напомним, что эта игра станет дебютной для нового главного тренера команды Доменико Тедеско.

Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 16:30.

Ранее эксперт Евгений Ловчев резко ответил на вопрос телеведущего Дмитрия Губерниева, почему «Спартак» до сих пор считают топовой командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить