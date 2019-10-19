Ловчев — Губерниеву: ещё раз скажешь про «Спартак» плохо — получишь

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев резко отреагировал на вопрос телеведущего Дмитрия Губерниева, почему красно-белых до сих пор считают топовой командой.

«Я в этой команде играл, в отличие от тебя. Я знаю историю этого клуба», — приводит слова эксперта «Матч ТВ».

После этого Губерниев сказал, что «Спартак» становился чемпионом уже не в прошлом году, а Ловчев играл в футбол во времена другой страны.

«Когда развалился СССР, появилась Россия. «Спартак» десять лет подряд становился чемпионом, ты не забыл, дружище мой? Ещё скажешь про «Спартак» плохо — получишь!» — сказал Ловчев.

После 12 туров красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В 13-м туре «Спартак» сыграет с казанским «Рубином» в Москве на «Открытие Арене». Встреча состоится 19 октября в 16:30 мск.

Ранее экс-игрок «Спартака» Дмитрий Градиленко высказался о проблеме команды в нападении.