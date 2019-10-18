Градиленко о проблеме «Спартака» с нападающими: странно и неприятно

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Бывший защитник «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко поделился мнением о проблеме команды в атаке.
Градиленко о проблеме «Спартака» с нападающими: странно и неприятно
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«Остаётся только изыскивать внутренние резервы. С этим уже ничего не поделаешь. Не знаю, почему клуб отпустил Зе Луиша с Луисом Адриано, а на замену взял только Эсекьеля Понсе. Это странно и неприятно, ведь бразилец с кабовердианцем хотя бы регулярно забивали. А теперь вперёд выпускают Джордана Ларссона с Лоренсо Мельгарехо. Но они не нападающие», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Градиленко высказался о приходе в «Спартак» Тедеско.  

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