Градиленко о проблеме «Спартака» с нападающими: странно и неприятно

Бывший защитник «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко поделился мнением о проблеме команды в атаке.

«Остаётся только изыскивать внутренние резервы. С этим уже ничего не поделаешь. Не знаю, почему клуб отпустил Зе Луиша с Луисом Адриано, а на замену взял только Эсекьеля Понсе. Это странно и неприятно, ведь бразилец с кабовердианцем хотя бы регулярно забивали. А теперь вперёд выпускают Джордана Ларссона с Лоренсо Мельгарехо. Но они не нападающие», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Градиленко высказался о приходе в «Спартак» Тедеско.