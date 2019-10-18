Градиленко о приходе Тедеско: «Спартаку» уже хуже не будет

Бывший защитник «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко высказался о приходе на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.

«В любом случае хуже не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами, тем более многие уезжали в свои сборные и он поработал с ними всего два-три дня. Хорошо ещё «Спартаку» предстоит встретиться дома с «Рубином». Это должно помочь. Всё-таки некая встряска с приходом нового тренера произойдёт. Да и футболисты перед своими болельщики будут стараться реабилитироваться», — заявил Градиленко в интервью RT.

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