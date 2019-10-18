Градиленко о приходе Тедеско: «Спартаку» уже хуже не будет

Короткая ссылка
Бывший защитник «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко высказался о приходе на пост главного тренера команды Доменико Тедеско.
Градиленко о приходе Тедеско: «Спартаку» уже хуже не будет
  • @fcsm_official
  • Twitter

«В любом случае хуже не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами, тем более многие уезжали в свои сборные и он поработал с ними всего два-три дня. Хорошо ещё «Спартаку» предстоит встретиться дома с «Рубином». Это должно помочь. Всё-таки некая встряска с приходом нового тренера произойдёт. Да и футболисты перед своими болельщики будут стараться реабилитироваться», — заявил Градиленко в интервью RT.

Ранее бывший вице-президент «Ростова» сравнил Дзюбу с машиной.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить