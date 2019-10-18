Бывший вице-президент «Ростова» сравнил Дзюбу с машиной

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» оценил игру форварда Артёма Дзюбы.

«Артём — устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку — как эмоционально, так и физически», — заявил функционер в интервью RT.

Также Шикунов объяснил причину низкой результативности в текущем сезоне РПЛ другого нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.

«Моменты-то у него есть, просто он их не реализует. К тому же Сердар всегда выглядел неважно после поездок в сборную Ирана. В своё время с ним ещё Курбан Бердыев намучился. Там он чувствовал себя звездой, и тренеру приходилось его немного «прессовать». Бекиевич знал, как с ним общаться и что говорить», — добавил эксперт.

Ранее Шикунов заявил, что «Ростов» показывает самый красивый футбол среди лидеров.