Бывший вице-президент «Ростова» сравнил Дзюбу с машиной
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«Артём — устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку — как эмоционально, так и физически», — заявил функционер в интервью RT.
Также Шикунов объяснил причину низкой результативности в текущем сезоне РПЛ другого нападающего «Зенита» Сердара Азмуна.
«Моменты-то у него есть, просто он их не реализует. К тому же Сердар всегда выглядел неважно после поездок в сборную Ирана. В своё время с ним ещё Курбан Бердыев намучился. Там он чувствовал себя звездой, и тренеру приходилось его немного «прессовать». Бекиевич знал, как с ним общаться и что говорить», — добавил эксперт.
Ранее Шикунов заявил, что «Ростов» показывает самый красивый футбол среди лидеров.