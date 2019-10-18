Шикунов: «Ростов» показывает самый красивый футбол среди лидеров

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов в преддверии матча 13-го тура РПЛ с «Зенитом» заявил, что жёлто-синие показывают лучший футбол среди лидеров чемпионата.

«Почему «Ростов» удачно играет с топ-клубами? Во-первых, на них и настрой другой, во-вторых, гранды обычно действуют первым номером, что только на руку «Ростову». Команда очень быстро выходит в атаку. Вообще, считаю, среди лидеров жёлто-синие показывают самый симпатичный футбол», — заявил Шикунов в интервью RT.

Также эксперт рассказал о желании «Зенита» поставить соперника на место.

«Дело не только в «Ростове». Питерцам просто необходимо набирать очки и выходить на первое место, ведь задача у них только одна — чемпионство. Но большой проблемой для хозяев может стать отъезд большого количества футболистов в сборные. Всё же коллектива Валерия Карпина это коснулось в меньшей степени. Данный момент, конечно, придаст «Ростову» дополнительное преимущество», — добавил Шикунов.

Ранее «Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки.