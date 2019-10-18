«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки

Короткая ссылка
Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала фото с тренировки, на которых изображён новичок команды полузащитник Павел Мамаев.
«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки
  • @rostovfc
  • Twitter

Фото опубликовано в Twitter клуба.

«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», — говорится в сообщении пресс-службы жёлто-синих.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и Эдуарда Стрельцова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить