«Ростов» опубликовал фото Мамаева с тренировки

Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» опубликовала фото с тренировки, на которых изображён новичок команды полузащитник Павел Мамаев.

Фото опубликовано в Twitter клуба.

«Павел Мамаев постепенно набирает форму и уже делает красиво. Этому парню точно есть что сказать на поле», — говорится в сообщении пресс-службы жёлто-синих.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и Эдуарда Стрельцова.