Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и Стрельцова

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного игрока московского клуба Эдуарда Стрельцова и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.

«Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Он отметил, что при этом если человек отбыл свой срок в тюрьме, то он искренне желает ему успехов в дальнейшей жизни, в том числе чтобы его карьера не завершилась после случившегося.

«Да, в истории «Торпедо» тоже был футболист, который отсидел в тюрьме, — Эдуард Стрельцов. Но Мамаев до этой истории не в «Торпедо» играл. Он играл в «Краснодаре». Если бы Сергей Игнашевич сказал, что Мамаев ему нужен, я всё равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции», — добавил владелец клуба.

Павел Мамаев был осуждён на один год и пять месяцев лишения свободы после участия в серии потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года. Спортсмен вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября.

Ранее сообщалось, что Мамаев забил первый мяч за «Ростов» в тренировочном спарринге с молодёжным составом.