Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и Стрельцова

Короткая ссылка
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев сравнил ситуации легендарного игрока московского клуба Эдуарда Стрельцова и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева.
Владелец «Торпедо» сравнил ситуации Мамаева и Стрельцова
  • @rostovfc
  • Twitter

«Если рассуждать гипотетически, я бы не поддержал переход Павла к нам. Футболисты выходят на поле, в том числе чтобы показать пример. На них равняются мальчишки. Действия же Кокорина и Мамаева — хулиганские», — приводит слова Авдеева «Чемпионат».

Он отметил, что при этом если человек отбыл свой срок в тюрьме, то он искренне желает ему успехов в дальнейшей жизни, в том числе чтобы его карьера не завершилась после случившегося.

«Да, в истории «Торпедо» тоже был футболист, который отсидел в тюрьме, — Эдуард Стрельцов. Но Мамаев до этой истории не в «Торпедо» играл. Он играл в «Краснодаре». Если бы Сергей Игнашевич сказал, что Мамаев ему нужен, я всё равно не поддержал бы это решение, потому что это плохой пример. Тут нет одного универсального решения, ведь мы говорим об одном конкретном случае. Я всегда за человека, но мы строим команду, у которой уже есть традиции», — добавил владелец клуба.

Павел Мамаев был осуждён на один год и пять месяцев лишения свободы после участия в серии потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года. Спортсмен вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября.

Ранее сообщалось, что Мамаев забил первый мяч за «Ростов» в тренировочном спарринге с молодёжным составом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить