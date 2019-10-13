Мамаев забил первый гол за «Ростов» в тренировочном спарринге с молодёжным составом

Полузащитник Павел Мамаев забил первый гол за «Ростов» после подписания контракта с командой Валерия Карпина.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», 13 октября коллектив провёл тренировочный спарринг с молодёжной командой, сыграв в смешанных составах в формате «синие против жёлтых».

Встреча завершилась со счётом 3:1. В составе победителей забивали Павел Мамаев, Александр Спалинов и Данила Прошляков. Единственный гол жёлтых на счету Евгения Чернова.

Павел Мамаев отыграл весь первый тайм и отметился голом, который стал для него первым за «Ростов». Футболист вышел из ИК №4 по условно-досрочному освобождению 17 сентября 2019 года. Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы в октябре 2018 года.

Ранее Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение.