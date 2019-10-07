Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение

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Футболист «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, как поменялись его взгляды на жизнь во время пребывания в колонии.
Мамаев рассказал о том, как поменялось в тюрьме его мировоззрение
  • © FC ROSTOV

«Ценность всего стала выше! На многие вещи в жизни у меня поменялись взгляды. Семейные отношения, в целом отношение к людям. Осознал значение слова «друг». Многие люди не то, чтобы отвернулись… Они говорили про поддержку в любой ситуации, но повели себя немного по-другому. Со мной остались единицы — по пальцам одной руки можно пересчитать», — заявил 31-летний футболист в интервью супруге Алане.

Павел Мамаев был осуждён на один год и пять месяцев лишения свободы после участия в серии потасовок в центре Москвы, которые состоялись в октябре 2018 года. Спортсмен вышел на свободу по условно-досрочному освобождению 17 сентября.

Ранее Мамаев заявил, что не держит обид на «Краснодар».

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