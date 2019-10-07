Мамаев заявил, что не держит обид на «Краснодар»

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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев, недавно вышедший на свободу после тюремного заключения, заявил, что не обижается на свой бывший клуб «Краснодар».
Мамаев заявил, что не держит обид на «Краснодар»
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Каждый клуб — это своя маленькая история. «Торпедо» — своя, ЦСКА — своя, «Краснодар» — тоже своя. Шесть лет назад я перешёл в «Краснодар», который никто не знал. Сейчас в Европе его знают все. Сейчас новый город, новая команда, это очень интересно. Никаких обид на «Краснодар» нет, я благодарен руководству клуба, что мы прошли такой путь, добились многого», — говорит Мамаев в интервью своей супруге Алане на её YouTube-канале.

Футболист получил один год и пять месяцев лишения свободы за серию потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года Мамаев вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Через несколько дней «Краснодар», который владел правами на игрока, расторг с ним контракт.

Ранее Мамаев рассказал, как его приняли в «Ростове».

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