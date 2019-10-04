Мамаев рассказал, как его приняли в «Ростове»

Полузащитник Павел Мамаев, недавно подписавший контракт с «Ростовом», рассказал, как его приняли в новом клубе.

«Приняли как дома, всё супер. Многих игроков давно знаю, потому никаких проблем с адаптацией нет. Спасибо большое болельщикам «Ростова». Если честно, не ожидал такого тёплого приёма. Мне очень приятно подобное внимание и поддержка», — цитирует футболиста официальный сайт клуба.

Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за потасовки в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен вышел на свободу, получив условно-досрочное освобождение.

Ранее футболист «Ростова» рассказал, как в команде приняли Мамаева.