Футболист «Ростова» рассказал, как в команде приняли Мамаева

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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, как в команде приняли хавбека Павла Мамаева.
Футболист «Ростова» рассказал, как в команде приняли Мамаева
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Мамаев заходил в раздевалку, поздравил нас с победой над «Динамо», и мы ему ответили: «Добро пожаловать в наш клуб». Раньше я Павла лично не знал. Сейчас же, пообщавшись, могу сказать: очень позитивный и спокойный парень», — цитирует игрока «Советский спорт».

По его словам, на данный момент Мамаев тренируется по индивидуальной программе, но должен приступить к работе в общей группе в ближайшие недели. Он также выразил уверенность, что экс-футболист «Краснодара» усилит коллектив из Ростова-на-Дону.

«С приходом Мамаева конкуренция повысится. Он же был основным игроком сборной России. Уровень!» — сказал Байрамян.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее в «Ростове» выразили уверенность, что Мамаев сможет вернуться на свой уровень.

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