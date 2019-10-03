В «Ростове» уверены, что Мамаев сможет вернуться на свой уровень

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил уверенность, что полузащитник Павел Мамаев сможет вернуться на свой прежний уровень.

«Мы должны чётко знать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам даёт. Подбор игроков — это вопрос не только психологической совместимости», — цитирует функционера «Чемпионат».

По его словам, в команде осознают, что Мамаев является футболистом уровня сборной России.

«Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Мы уверены, что он поможет нашей команде уже весной. Паша соскучился по футболу», — сказал Арутюнянц.

Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.

28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее президент «Ростова» высказался о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».