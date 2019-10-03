В «Ростове» уверены, что Мамаев сможет вернуться на свой уровень
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«Мы должны чётко знать, для чего нам нужен именно этот игрок, что он нам даёт. Подбор игроков — это вопрос не только психологической совместимости», — цитирует функционера «Чемпионат».
По его словам, в команде осознают, что Мамаев является футболистом уровня сборной России.
«Он пропустил год, но его физические и морально-волевые качества вселяют уверенность, что он вернётся на прежний уровень. Мы поговорили с Павлом, мне понятен его настрой, его желание вернуться в футбол. Мы уверены, что он поможет нашей команде уже весной. Паша соскучился по футболу», — сказал Арутюнянц.
Мамаев был приговорён к полутора годам лишения свободы за участие в серии потасовок в центре Москвы. 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению, вскоре после этого его контракт с «Краснодаром» был расторгнут, он стал свободным агентом.
28 сентября «Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым. Соглашение жёлто-синих с игроком рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один сезон.
Ранее президент «Ростова» высказался о возможном уходе главного тренера команды Валерия Карпина в «Спартак».