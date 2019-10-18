«Задача у «Зенита» одна — чемпионство»: Шикунов и Градиленко о матче лидеров в Петербурге и дебюте Тедеско в «Спартаке»

Центральный матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» должен получиться интересным, и подопечным Сергея Семака придётся очень непросто. Об этом в интервью RT заявил бывший вице-президент донского клуба Александр Шикунов. По его словам, южане в настоящий момент показывают наиболее привлекательный футбол в лиге. В свою очередь, бывший игрок «Спартака» и телекомментатор Дмитрий Градиленко высказался о дебюте Доменико Тедеско во главе красно-белых и заверил, что хуже клубу быть уже не может.

«Ростов» показывает самый симпатичный футбол»

В субботу всё внимание российских футбольных болельщиков будет приковано к матчу в Санкт-Петербурге, в котором сойдутся две команды из группы лидеров — «Зенит» и «Ростов». Бывший вице-президент жёлто-синих Александр Шикунов поделился ожиданиями от встречи.

— «Ростов» в этом сезоне уже обыграл ЦСКА с «Локомотивом» и разошёлся миром со «Спартаком». Не кажется ли вам, что против грандов жёлто-синим даже легче играть, чем против аутсайдеров, которые закрываются на своей половине поля?

— Во-первых, на топ-клубы и настрой другой, во-вторых, гранды обычно действуют первым номером, что только на руку «Ростову». Команда очень быстро выходит в атаку. Вообще, считаю, среди лидеров жёлто-синие показывают самый симпатичный футбол.

— У «Зенита» наверняка возникнет желание поставить выскочку на место.

— Дело не только в «Ростове». Питерцам просто необходимо набирать очки и выходить на первое место, ведь задача у них только одна — чемпионство. Но серьёзной проблемой для хозяев может стать отъезд большого количества футболистов в сборные. Всё же коллектива Валерия Карпина это коснулось в меньшей степени. Данный момент, конечно, даст «Ростову» дополнительное преимущество.

— Позади 12 туров. «Ростов» по-прежнему в группе лидеров. Как думаете, подопечных Карпина хватит до конца сезона?

— Уверен, что да. Если зимой команду не покинут лидеры, проблем возникнуть не должно, ведь «Ростов» уже создал себе приличный отрыв. А ментально команда давно готова к борьбе за чемпионство. Давайте не забывать, что всего три года назад она занимала второе место в РПЛ и играла в Лиге чемпионов. Да, футболистов из того состава в «Ростове» практически не осталось, но главное, клуб получил неоценимый опыт. А сейчас состав у Карпина ничуть не хуже. И город жаждет повторения, возвращения на европейскую арену.

— Артём Дзюба и Эльдор Шомуродов, кто из них выглядит предпочтительнее?

— Сравнивать их нельзя, всё-таки речь идёт об абсолютно разноплановых футболистах, хотя они оба много забивают. Но Артём сейчас даже больше действует в подыгрыше, нежели является наконечником атак. А Шомуродова равнять с ним всё же рановато. Дзюба — лидер и в клубе, и в сборной, а Эльдор — пока нет. Да, он забивает, но сильно зависим от Алексея Ионова, Романа Ерёменко и Ивелина Попова. Артём же устоявшийся форвард. Если у него пошла игра и ему начало фартить, справиться с Дзюбой почти нереально. Это просто машина. Дзюба с годами превратился в настоящего мастера и сейчас находится в самом соку — как эмоционально, так и физически.

— В этой встрече на кону будут стоять шесть очков. Не получится ли, что игра выйдет осторожной и закрытой?

— Думаю, матч получится интересным, во всяком случае «Зениту» придётся очень непросто. «Ростову» же терять нечего. Команда играет на выезде, идёт в группе лидеров и демонстрирует отличный футбол.

— Сердар Азмун в ЛЧ забивает в каждой игре, но в РПЛ отличился лишь трижды в 11 матчах. Он потерял интерес к чемпионату России?

— На мой взгляд, дело не в этом. Моменты-то у него есть, просто он их не реализовывает. К тому же, Сердар всегда выглядел неважно после поездок в сборную Ирана. В своё время с ним ещё Курбан Бердыев намучился. Там он чувствовал себя звездой, и тренеру приходилось его немного прессовать. Бекиевич знал, как с ним общаться и что говорить.

— Не кажется ли вам, что Карпин проводит куда более впечатляющую работу в «Ростове», чем Семак в «Зените»? Всё-таки у Валерия Георгиевича нет тех ресурсов (кадровых и финансовых), которые имеются у Сергея Богдановича.

— Не хотелось бы их сравнивать. Всё же «Зенит» изначально находится под прессом высоких задач, а Карпин в «Ростове» может работать спокойно, ведь от команды каждый сезон не требуют трофеев, хотя клуб и хочет попасть в еврокубки. Но, надо признать, Карпин проводит лучший сезон в карьере. Он адаптировался здесь, создал команду под себя и сохранил лидеров.

«Хуже «Спартаку» уже некуда»

В субботу первый матч во главе «Спартака» предстоит провести молодому тренеру Доменико Тедеско, который возглавил красно-белых после ухода Олега Кононова. Дебютировать немцу предстоит в домашнем матче с «Рубином». Бывший полузащитник команды Дмитрий Градиленко рассказал, чего ждёт от специалиста.

— Как вы относитесь к назначению Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака»? Тот ли это специалист, который нужен команде?

— Очень спокойно, потому что хуже в любом случае не будет, кого ни поставь. Хуже просто некуда. Но у Тедеско незавидная роль: возглавить команду прямо по ходу сезона и экстренно знакомиться с футболистами. Тем более многие уезжали в свои сборные, так что он поработал с ними всего два-три дня. Хорошо ещё «Спартаку» предстоит встретиться дома с «Рубином». Это должно помочь. Всё-таки некая встряска с приходом нового тренера произойдёт. Да и футболисты перед своими болельщиками будут стараться реабилитироваться.

— Не кажется ли вам, что у Тедеско может не хватить авторитета? Некоторые футболисты «Спартака» старше него, при этом Доменико не играл на профессиональном уровне.

— Сегодня все футболисты — профессионалы и просто делают свою работу. Думаю, говорить об этом нет смысла. К тому же Тедеско зарекомендовал себя в «Шальке» и занял с гельзенкирхенцами второе место в Бундеслиге, хотя на тот момент опыта у Доменико не было вообще никакого.

— Видите логику в действиях руководства «Спартака»? Год назад ставка делалась на российского тренера, теперь на молодого иностранца.

— В мае генеральным директором клуба стал Томас Цорн, который очень хорошо знает немецкий футбол, и Тедеско — явно его креатура. Видимо, Цорн уверен, что новому тренеру по силам выправить ситуацию. На мой взгляд, подобные кадровые решения после прихода нового генерального директора в «Спартак» напрашивались.

— Нет ли ощущения, что «Спартаку» предстоит, по сути, доигрывать сезон? За первую пятёрку РПЛ команде зацепиться будет уже тяжело.

— Так играть ещё 18 туров — значит, можно одержать 18 побед! Поэтому торопиться не стоит. Сейчас очень важно, как Тедеско стартует в «Спартаке». Повторюсь, хорошо, что начинать придётся с «Рубина», который не блещет.

— Вас не удивили метаморфозы, которые произошли с казанцами? На старте сезона «Рубин» был на слуху, а потом потерпел четыре поражения подряд.

— Мы просто привыкли к тому, что «Рубин» — закрытая команда, да и главный тренер был человеком нелюдимым. И тут пришёл молодой специалист Роман Шаронов, который смело открыл раздевалку. Казанцы начали играть в атакующий футбол, забивать, даже оставаясь в меньшинстве. Это было в новинку.

— Не кажется ли вам, что повышенное внимание пошло «Рубину» только во вред?

— Не думаю. Просто таково свойство молодой команды: она может выдать одну-две игры на высоком уровне, а потом несколько провалить, что и произошло.

— Можно ли сказать, что для «Спартака» ближайшие четыре матча в РПЛ станут решающими? Ведь команда дома примет «Рубин», «Арсенал» и «Крылья Советов».

— На этом отрезке можно набрать ноль очков, а можно — 12. Но, безусловно, это хороший шанс для Тедеско втянуться в работу. Олег Кононов в прошлом году тоже начинал с относительно слабых соперников. Конечно, с трудом верится, что «Спартак» сможет зацепиться за топ-5 РПЛ, но дай бог.

— Каких кадровых решений ждёте от Тедеско? Может быть, доверия Наилю Умярову?

— Если вести речь о Наиле и сравнивать его с Алексом Кралом, то я бы отдал предпочтение молодому российскому футболисту. Отсутствие нападающих? Остаётся только изыскивать внутренние резервы. С этим уже ничего не поделаешь. Не знаю, почему клуб отпустил Зе Луиша с Луисом Адриано, а на замену взял только Эсекьеля Понсе. Это странно и неприятно, ведь бразилец с кабовердианцем хотя бы регулярно забивали. А теперь вперёд выпускают Джордана Ларссона с Лоренсо Мельгарехо. Но они не нападающие.