«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера

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Немецкий специалист Доменико Тедеско официально назначен главным тренером московского «Спартака».
«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
  • © James Wilson, via www.imago-imag/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Тедеско был представлен в качестве главного тренера красно-белых на пресс-конференции на базе команды в Тарасовке.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином». Встреча состоится 19 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее теннисист Евгений Кафельников заявил, что врагу не пожелает стать тренером «Спартака».

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