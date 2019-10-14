«Эта команда — самая сильная из всех, которые у нас были»: как в России отреагировали на выход сборной на Евро-2020

Выход сборной в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года доказал, что Россия является одной из ведущих футбольных держав. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищёв после победы национальной команды над Кипром со счётом 5:0. По мнению главы РПЛ Сергея Прядкина, этот результат является заслугой всех клубов национального чемпионата. Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев похвалил подопечных Станислава Черчесова за настрой на протяжении всего отборочного цикла.

«Мы не могли пропустить полудомашний чемпионат»

Сборная России по футболу обыграла Кипр в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счётом 5:0 и обеспечила себе попадание на турнир. В стране высоко оценили выступление национальной команды на протяжении всего квалификационного цикла и выразили надежду на успех на континентальном первенстве летом следующего года.

Одним из первых на победу подопечных Станислава Черчесова отреагировал министр спорта РФ Павел Колобков. Он поздравил их с попаданием в финальную стадию Евро-2020, похвалив за уверенную и собранную игру.

«Пять безответных голов в ворота Кипра тому подтверждение. Желаю нашей сборной сохранить победный настрой!» — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта РФ.

Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв отметил особое достижение национальной команды, одержавшей победу в семи матчах подряд. По его мнению, этот результат будет иметь большое значение для отечественного спорта в целом.

«Это большой успех, большое достижение. Особенность этого чемпионата Европы в том, что турнир пройдёт в разных странах и городах, в том числе и в России, в Санкт-Петербурге. Мы не могли пропустить такой полудомашний чемпионат. Вообще подобные успехи являются мощным катализатором всплеска интереса к спорту, подтверждают наш статус в качестве мировой спортивной державы, то, что являемся одной из ведущих футбольных стран», — приводит слова депутата ТАСС.

В свою очередь, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин поблагодарил клубы за вклад в нынешний успех. Он заметил, что 11 футболистов стартового состава являлись представителями 11-ти разных команд.

«Мне нравится эта сборная своим стилем игры и своей отдачей. Считаю, что уровень нашего футбола значительно вырос. Это не заслуга какого-то отдельного тренера, это кропотливая работа клубов, особенно в области воспитания молодежи. Выход сборной на Евро-2020 даст положительный импульс всей РПЛ», — уверен Прядкин.

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун высоко оценил работу тренерского штаба национальной команды.

«Из всех российских сборных это лучшая, которую я видел. Мы всегда тяжело играли с аутсайдерами, а эти футболисты действуют очень уверенно. Спасибо Черчесову за то, что он нам такую команду сделал», — цитирует Федуна «РБК-Спорт».

В нынешнем отборочном цикле сборная России одержала семь побед в восьми матчах. Сейчас она занимает вторую строчку в группе I, уступая три очка Бельгии. По словам бывшего наставника национальной команды Валерия Газзаева, подопечные Черчесова ответственно подошли к решению задачи по выходу на чемпионат Европы.

«Прогнозы на Евро-2020 делать сложно, но сегодня мы должны ждать от команды результата не хуже, чем на чемпионате мира. Сейчас она имеет отличную репутацию, хочется, чтобы и наши клубы имели такую репутацию в еврокубках», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Схожую точку зрения выразил и экс-нападающий Дмитрий Булыкин. Он отметил уверенную игру сборной в матчах как с аутсайдерами, так и с фаворитами секстета, а также призвал болельщиков и дальше поддерживать отечественных футболистов.

«Наши игроки хорошо настроены и на одном дыхании прошли квалификацию. Если вспомнить сборную при Фабио Капелло, то мы тоже довольно легко прошли отборочный турнир. Не всегда попадаются сильные соперники. Но самое главное, задача выполнена — мы на Евро. Не имеет значения, какое место заняла наша команда. В нынешнем состоянии она способна сыграть хороший матч с Бельгией», — предположил Булыкин.

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин признался, что был приятно удивлён исходом встречи с Кипром, так как предполагал, что она завершится ничьей.

«Надо признать, что соперники не так сильно упираются. Я не хочу принижать успех России, но в играх с Шотландией и Кипром она была выше классом. Отрадно, что можно про неё так сказать. Что касается матча с Бельгией, то им надо отдать должок. Черчесов — человек со спортивной злостью, и я думаю, что он жаждет реванша и эффектного завершения отборочного цикла», — предположил экс-голкипер.

В то же время главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев призвал не принижать уровень соперников национальной команды. Он подчеркнул, что нынешний результат стал возможен благодаря усилиям и правильному настрою российских футболистов, подкреплённому успешным выступлением на домашнем чемпионате мира. Кроме того, по мнению специалиста, пока рано делать прогноз на предстоящее первенство Европы.

«Давайте идти от матча к матчу мизерными шагами. Сейчас у нас ближайшая встреча с Бельгией, которую нам нужно постараться обыграть и выйти с первого места. И наш болельщик должен помочь это сделать, хотя они очень сильные», — заявил Черышев.

Вопреки мнению большинства, экс-наставник сборной Александр Бородюк призвал с осторожностью хвалить игроков и тренерский штаб сборной. Он подчеркнул, что главным показателем их работы станет выступление на чемпионате Европы.

«То, что ребята заслужили, это без всякого сомнения, но надо смотреть с кем мы играли. На Евро-2020 немного другие сборные, которые более или менее будут конкурентоспособны, поэтому нужно готовиться к тем командам, которые тоже туда отберутся. Но то, что Россия попала на турнир, имеет большое значение для нашего футбола», — отметил Бородюк в интервью Sport24.

Успех сборной России также отметили пресс-службы «Монако» и «Валенсии, за которые выступают полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, соответственно. В мачте с Кипром оба отличились забитыми мячами.

🔝🇷🇺 @Cheryshev clasifica a @TeamRussia para la #EURO2020 con una actuación estelar (0-5)



👉🏽 El extremo valencianista, autor de 2️⃣ goles y 2️⃣ asistencias, es decisivo al máximo nivel en la goleada de su país frente a Chipre 🇨🇾https://t.co/JSr1qkc3ZS — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) October 13, 2019

«Эти ребята умеют, могут, хотят — и будут»

Выход в финальную стадию чемпионата Европы подопечных Черчесова воодушевил не только футбольных экспертов, но и Россию в целом. С нынешним успехом их поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кипр — Россия 0:5!

Поздравляю сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020.

Ждем такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 13, 2019

В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сборная подарила настоящий праздник любителям футбола.

«Поздравляю главного тренера Станислава Черчесова, игроков и всех болельщиков! Желаю удачного выступления в финальной части чемпионата Европы! Мы болеем за наш футбол!» — написал Кадыров в Telegram.

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Народный артист России и известный болельщик Михаил Боярский особо отметил азарт, с которым отечественные футболисты продолжили играть, поведя с крупным счётом в матчах с Шотландией и Кипром.

«Не нужно приписывать победы одному Черчесову или нападающему. Команда состоялась. Эта сборная — самая сильная из всех, которые у нас были. Слава богу, московская мафия — Березуцкие и все остальные — закончила своё существование. А тут налицо справедливое лидерство, которое заслуживает всяческого внимания. Эти ребята умеют, могут, хотят — и будут», — приводит слова актёра «РБК-Спорт».

Кроме того, он сообщил, что намерен посетить встречу Россия — Бельгия, которая состоится 16 ноября.

«Это именно тот матч, когда шансы выиграть очень небольшие. Вот тут и проявится болельщицкий интерес, и футболисты должны доказать, что могут выигрывать не только у Кипра, Казахстана и Шотландии, но и у лидирующих команд вроде Бельгии», — добавил Боярский.

В стороне от триумфа национальной команды не остался и бывший боец смешанных стилей Олег Тактаров.

«С победой и выходом на Евро! Есть мысль в нападении и неплохая игра в защите! Работа тренера видна, и это приятно удивило. Есть прогресс в игре команды… Молодцы!», — написал Тактаров на своей странице в Instagram.