Медведев: ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы
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«Кипр — Россия — 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на чемпионат Европы — 2020. Ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!» — написал Медведев в Twitter.
Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 12 стран. Одним из мест проведения турнира станет Санкт-Петербург.
Ранее Колобков заявил, что сборная России по футболу выглядит уверенной и собранной.