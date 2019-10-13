Медведев: ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду по футболу с выходом в финальную стадию чемпионата Европы — 2020.
Медведев: ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы
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«Кипр — Россия — 0:5! Поздравляю сборную России по футболу с выходом на чемпионат Европы — 2020. Ждём такой же красивой игры в следующем году на чемпионате Европы!» — написал Медведев в Twitter.

Чемпионат Европы — 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля в 12 городах из 12 стран. Одним из мест проведения турнира станет Санкт-Петербург.

Ранее Колобков заявил, что сборная России по футболу выглядит уверенной и собранной.

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