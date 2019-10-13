Колобков: сборная России по футболу выглядит уверенной и собранной

Министр спорта России Павел Колобков поздравил сборную России по футболу с выходом в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

«Поздравляю сборную России с выходом в финальную часть Евро-2020. Коллектив Станислава Черчесова выглядит уверенным и собранным. Пять безответных мячей в ворота Кипра тому подтверждение. Желаю нашей сборной сохранить победный настрой!» — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России за два тура до окончания отборочного турнира гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы по футболу — 2020.

Ранее Черчесов назвал победу на чемпионате Европы главной задачей сборной России по футболу.