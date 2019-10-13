Колобков: сборная России по футболу выглядит уверенной и собранной

Короткая ссылка
Министр спорта России Павел Колобков поздравил сборную России по футболу с выходом в финальную часть чемпионата Европы — 2020.
Колобков: сборная России по футболу выглядит уверенной и собранной
  • РИА Новости

«Поздравляю сборную России с выходом в финальную часть Евро-2020. Коллектив Станислава Черчесова выглядит уверенным и собранным. Пять безответных мячей в ворота Кипра тому подтверждение. Желаю нашей сборной сохранить победный настрой!» — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта.

Сборная России за два тура до окончания отборочного турнира гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы по футболу — 2020.

Ранее Черчесов назвал победу на чемпионате Европы главной задачей сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить