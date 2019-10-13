Черчесов назвал победу на чемпионате Европы главной задачей сборной России по футболу

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат отборочного матча Евро-2020 со сборной Кипра (5:0) и озвучил задачу на финальную часть турнира.
Черчесов назвал победу на чемпионате Европы главной задачей сборной России по футболу
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«Задача выхода решена. Доволен, как коллектив отнёсся к игре. Какие-то технические вопросы, конечно, остаются. Главная задача — выиграть чемпионат Европы. Выход на турнир был локальной задачей. Ещё надо сыграть с бельгийцами в Санкт-Петербурге. Мы боремся за первое место в группе. И нельзя забывать о жеребьёвке Евро. Вот групповой турнир закончим, постараемся занять первое место, узнаем соперников на чемпионате Европы — и будем к ним готовиться», — сказал Черчесов после матча.

Сборная России занимает второе место в отборочной группе I, уступая бельгийцам три очка. Команды встретятся 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал единоличным лидером отборочного турнира Евро-2020 по системе «гол плюс пас».

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