Дзюба стал единоличным лидером отборочного турнира Евро-2020 по системе «гол плюс пас»

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Форвард сборной России Артём Дзюба является наиболее продуктивным футболистом среди всех игроков, принимающих участие в квалификационном турнире к чемпионату Европы — 2020.
Дзюба стал единоличным лидером отборочного турнира Евро-2020 по системе «гол плюс пас»
  • Reuters

Забив гол и отдав результативную передачу в матче с командой Кипра (5:0), Артём Дзюба вышел на чистое первое место в отборочном турнире по системе «гол плюс пас». На счету нападающего девять голов и пять ассистов.

Ближайшим преследователем Дзюбы является форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба назвал выход сборной России на ЧЕ-2020 грандиозным событием.

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