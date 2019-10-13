Дзюба стал единоличным лидером отборочного турнира Евро-2020 по системе «гол плюс пас»
- Reuters
Забив гол и отдав результативную передачу в матче с командой Кипра (5:0), Артём Дзюба вышел на чистое первое место в отборочном турнире по системе «гол плюс пас». На счету нападающего девять голов и пять ассистов.
Ближайшим преследователем Дзюбы является форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, в активе которого шесть забитых мячей и шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что Дзюба назвал выход сборной России на ЧЕ-2020 грандиозным событием.