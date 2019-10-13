Дзюба назвал выход сборной России на ЧЕ-2020 грандиозным событием

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Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба прокомментировал выход своей команды в финальную стадию чемпионата Европы по футболу — 2020.
Дзюба назвал выход сборной России на ЧЕ-2020 грандиозным событием
  • РИА Новости

«В целом заслуженная победа над Кипром. Потрясающая атмосфера. Будто дома играли. Киприотов не было, по-моему. Только наши. Поздравляю всю страну с выходом на Евро-2020. Это грандиозное событие», — заявил Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

Благодаря победе над командой Кипра (5:0) сборная России увеличила отрыв от островитян до 11 очков и гарантировала себе попадание в финальную часть чемпионата Европы — 2020.

Ранее сообщалось, что Дзюба установил новый рекорд сборной России по количеству голов в отборе к крупному турниру. 

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