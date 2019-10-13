Дзюба установил новый рекорд сборной России по количеству голов в отборе к крупному турниру

Капитан сборной России Артём Дзюба забил девять голов в отборочной кампании к чемпионату Европы — 2020, что является наилучшим показателем в истории команды.

Благодаря голу в ворота сборной Кипра (5:0) на счету Дзюбы стало девять точных ударов в восьми матчах квалификационного турнира к Евро-2020. Это рекордный показатель для футболистов национальной команды России. Дзюба побил собственное достижение, которое установил в квалификации к Евро-2016. Тогда нападающий отличился восемь раз.

До Дзюбы рекордсменом был Владимир Бесчастных, который забил семь голов в десяти матчах отбора к ЧМ-2002.

Ранее сообщалось, что Голодец поздравила сборную России по футболу с выходом на ЧЕ-2020.