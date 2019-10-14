Победа Германии вдесятером, выход Польши из группы и гол хавбека ЦСКА в Уэльсе: обзор матчей квалификации Евро-2020

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию на выезде. Польша дома обыграла Северную Македонию и пробилась в финальный этап турнира. А хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поразил ворота Уэльса на выезде, но одержать победу «шашечные» не смогли. RT рассказывает о главных событиях отборочного турнира Евро-2020.

Две результативных передачи Левандовски и важнейшая победа Австрии

Вслед за Бельгией, Италией и Россией путёвку на чемпионат Европы завоевала сборная Польши. В финальный этап первенства континента команду вывела домашняя победа над скромной, но неуступчивой Северной Македонией. К тому же соперник также до сих пор ведёт борьбу за попадание в первую двойку группы и крайне нуждался в очках.

В упорном, изобилующем фолами и стыками матче команды долго не могли поразить ворота друг друга и казалось, что встреча так и завершится нулевой ничьей. Но в концовке разницу в классе, как это часто бывает, показал Роберт Левандовски. Две результативные передачи форварда «Баварии» помогли отличиться Пшемыславу Франковскому и Аркадиушу Милику.

Таким образом поляки гарантировали себе минимум второе место в группе и пробились на четвёртый чемпионат Европы подряд. Также из группы G с большой долей вероятности выйдет Австрия, которая в ключевом поединке на выезде обыграла Словению и за два матча до финиша квалификации на пять очков опережает и словенцев, и македонцев.

Удаление Эмре Джана на 14-й минуте и дубль Гюндогана

Приблизилась к решению задачи и сборная Германии. В воскресенье Бундестим не помешало набрать три очка в Эстонии даже удаление Эмре Джана на 14-й минуте. Полузащитнику пришлось ценой красной карточки срывать опаснейшую атаку соперника.

В большинстве эстонцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении целого тайма, но после перерыва пропустили дуплетом, причём оба раза отличился Илкай Гюндоган. Сначала он точно пробил в дальний угол с линии штрафной, а затем преобразовал в гол результативную передачу Марко Ройса. Для футболиста данный дубль стал первым в играх за сборную. Но на этом он не остановился и помог отличиться вышедшему на замену Тимо Вернеру.

Два удара Вейналдума и жёсткость белорусов

Набрала три очка и другая топ-сборная, выступающая в группе С, — Нидерланды. В воскресенье оранжевые играли в Минске и не без труда одержали победу. Белорусы действовали достаточно жёстко и не стеснялись срывать чужие атаки грубыми фолами. Как результат — хозяева заработали пять жёлтых карточек, причём все во втором тайме.

Но это не помогло, и к перерыву гости уже вели 2:0 благодаря дублю Жоржиньо Вейналдума. Сначала он головой замкнул отличный навес Квинси Промеса с фланга, а затем нанёс потрясающий удар в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.

К чести белорусов, они рук не опустили и в самом начале второго тайма один мяч отыграли. Однако как ни старались хозяева, сотворить сенсацию им не удалось. Скорее, они могли пропустить ещё, если бы не потрясающая игра в воротах Александра Гутора.

Два удара в створ Казахстана и хет-трик за первый тайм

Если Россия в воскресенье забила пять безответных мячей в ворота Кипра, то Бельгия выступила в Казахстане относительно скромно. Действующие бронзовые призёры чемпионата мира обошлись лишь двумя голами. Причём гости продемонстрировали невероятную реализацию. Они нанесли только два удара в створ ворот соперника, и оба оказались результативными. Этого хватило, чтобы одержать восьмую победу подряд. А судьба первого места определится через месяц в Санкт-Петербурге.

Куда агрессивнее смотрелась Шотландия, которая сорвала злость за разгром в Москве на Сан-Марино — 6:0. Хет-трик ещё в первом тайме удалось оформить полузащитнику Джону Макгинну.

Великолепный удар Бэйла со штрафного и две травмы

Также по итогам игрового дня путёвку в финальную стадию чемпионата Европы могла завоевать Хорватия. Для этого «шашечным» требовалось на выезде обыграть Уэльс. И начиналось всё для подопечных Златко Далича лучше не придумаешь.

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Уже на девятой минуте счёт удалось открыть полузащитнику ЦСКА Николе Влашичу. Гости отобрали мяч на своей половине поля и провели стремительную контратаку по левому флангу. Бруно Петкович легко ушёл от защитника и выкатил мяч на молодого армейца, который аккуратным бильярдным ударом отправил снаряд в угол с рикошетом от штанги.

Но Уэльс отыгрался уже на третьей добавленной к первому тайму минуте. Главная звезда и капитан валлийцев Гарет Бэйл идеально исполнил штрафной удар.

Больше забитых мячей зрители не увидели, хотя после перерыва команды делали всё, чтобы забить ещё. Зато болельщики стали свидетелями травм сразу двух футболистов «Реала»: Бэйла и Луки Модрича. И если хорвата успели поменять, то валлиец был вынужден хромать по полю, так как замен у Райана Гиггза больше не осталось.

Теперь ситуация в группе E запуталась донельзя. Хорваты сохраняют лидерство с 14 очками, а на второе место вышла Венгрия с 12. В активе словаков девять баллов, Уэльса — восемь. При этом последние две команды имеют по матчу в запасе по сравнению с первыми двумя коллективами.