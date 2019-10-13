Успех Италии, спасение Норвегии и вторая ничья Лихтенштейна подряд: обзор матчей квалификации Евро-2020

Италия обыграла Грецию и гарантировала себе попадание в финальный этап чемпионата Европы. Испания упустила победу над Норвегией в дополнительное время. А Лихтенштейн сенсационно отобрал очки у Армении и сыграл вничью во второй раз подряд. RT рассказывает о главных событиях отборочного турнира Евро-2020.

Седьмая победа Италии подряд

Вслед за сборной Бельгии участие в финальной стадии Евро-2020 гарантировали себе итальянцы. Это стало известно после того, как подопечные Роберто Манчини дома обыграли Грецию — 2:0. Таким образом, «скуадра адзурра» одержала семь побед подряд в официальных матчах впервые с 1938-го, когда тренером сборной был легендарный Витторио Поццо. В нынешнем отборочном цикле Италия очков пока не теряет вовсе.

Причём греки делали всё, чтобы остановить фаворита. На перерыв команды ушли с равным счётом. В результате гостей подвёл полузащитник Андреас Бухалакис, нарушивший правила в собственной штрафной на исходе часа игры. Пенальти реализовал Жоржиньо, а вскоре точку в матче поставил Федерико Бернардески.

Также стоит отметить достижение Леонардо Бонуччи, который обошёл Алессандро Дель Пьеро по количеству матчей за сборную. В активе защитника 92 встречи в составе «скуадра адзурра». Рекордсменом же является Джанлуиджи Буффон (176).

Рекорд Рамоса и спорный пенальти в концовке

А вот Серхио Рамосу удалось переписать аналогичное достижение в Испании. Центральный защитник «Реала» провёл за национальную команду 168-ю игру и опередил по этому показателю Икера Касильяса.

Вот только вряд ли матч с Норвегией доставил ему удовольствие, ведь испанцы потеряли в Осло важнейшие очки. И ничью нельзя назвать незаслуженным для хозяев результатом. Первый тайм получился равным, а моментов у норвежцев было даже больше.

Но после перерыва фаворит всё же забил долгожданный мяч. Отличиться неожиданным дальним ударом удалось Саулю. Вратарь к этому готов явно не был. Затем гости могли снимать все вопросы, но Фабиан Руис дважды попал в штангу.

За расточительство испанцы поплатились в добавленное арбитром время, когда Омара Элабделлауи снесли в штрафной. Судья, к негодованию гостей, указал на точку, а пенальти реализовал Джошуа Кинг.

Судьбоносная осечка Армении

А главная сенсация игрового дня состоялась в Лихтенштейне, где местная сборная неожиданно остановила Армению. Причём армяне приехали к сопернику, зная, что Финляндия уступила Боснии и Герцеговине. Таким образом, в случае победы подопечные Армена Гюльбудагянца догоняли идущую на втором месте Суоми.

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И начиналось для гостей всё неплохо. Уже на 18-й минуте Тиграну Барсегяну дальним ударом удалось счёт открыть. Впоследствии у армян было немало возможностей, чтобы укрепить преимущество, но они отнеслись к своим моментам невнимательно и поплатились за это. В середине второго тайма 21-летнему Янику Фрику удалось сравнять счёт. Как гости ни старались, забить больше они так и не смогли.

Так Армения потеряла важнейшие очки, а Лихтенштейн добился второй почётной ничьи подряд. Месяц назад красно-синие на выезде выстояли против греков. Армянам же не остаётся ничего, кроме как обыгрывать на выезде Финляндию через пару дней.

Поражение Швейцарии в концовке

Помимо Армении, рискует не попасть на чемпионат Европы и сборная Швейцарии. Ситуация донельзя обострилась для альпийцев после выездного поражения от Дании. В неприятной вязкой игре с минимумом опасных моментов всё решил гол Юссуфа Поульсена в концовке. Швейцарцы допустили редкий провал в обороне, а форвард «Лейпцига» после отличной проникающей передачи Кристиана Эриксена ворвался в штрафную и точно пробил мимо вратаря.

Теперь в группе D в активе Дании и Ирландии значится по 12 очков, а у Швейцарии — девять, и судьба команды Владимира Петковича находится уже не только в её руках. В оставшихся матчах коллективу требуется набирать максимум очков и ждать осечек конкурентов.

Неуступчивая Грузия

Между тем одна уже произошла. Ирландия на выезде не сумела обыграть Грузию. Кавказская команда сначала остановила в Тбилиси Данию, а затем и второго фаворита. При этом обе встречи закончились со счётом 0:0.

И такой результат можно назвать для ирландцев ещё вполне удачным, ведь они нанесли в два раза меньше ударов по воротам, чем соперник, — семь против 14, но при этом грузины так ни разу и не сумели попасть в створ. У хозяев же на последнем рубеже великолепно действовал Георгий Лория, который несколько раз откровенно спас свою команду.