Дубль Дзюбы, красивый гол Оздоева и три балла Головина за результативность: как Россия разгромила Шотландию

Сборная России разгромила Шотландию в домашнем матче отборочного этапа Евро-2020, отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. Дубль оформил капитан Артём Дзюба. Также красивым голом отметился Магомед Оздоев, а точку поставил Александр Головин, который набрал три балла за результативность. Кроме того, Юрий Жирков провёл 90-ю встречу в составе национальной команды и догнал по этому показателю Александра Кержакова. В следующей игре против сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова могут обеспечить себе выход в финальный этап континентального первенства.

Состав без сюрпризов и серьёзный настрой

Нынешний отборочный этап проходит для сборной России по уникальному сценарию. Ведь даже сложно вспомнить, когда отечественная команда могла гарантировать себе путёвку в финальный этап крупного турнира уже за четыре матча до окончания квалификации.

Это могло произойти в случае победы России над Шотландией и ничьей в матче Казахстана с Кипром. К сожалению, в Нур-Султане команды миром не разошлись, хотя ещё за семь минут до конца основного времени на табло горели устраивающие подопечных Станислава Черчесова две единицы. Но на 84-й минуте киприоты вырвали волевую победу и получили важных три очка. Это означало, что сборная России лишилась возможности гарантировать себе попадание в финальный этап Евро-2020 в четверг, 10 октября.

Однако победа над командой Шотландии всё равно снимала практически все вопросы, ведь после этого отечественному коллективу достаточно было сыграть вничью с Кипром в следующем матче или просто набрать два очка в оставшихся встречах.

При этом шотландцы в свою сборную верили несильно. В преддверии матча британские журналисты, приехавшие в Москву, нещадно критиковали главного тренера команды Стива Кларка. В результате за специалиста вступился Артём Дзюба, который напомнил, что перед чемпионатом мира в российскую сборную на родине тоже никто не верил.

Не вселял оптимизма в гостей и результат первого матча между командами, в котором подопечные Черчесова на выезде одержали достаточно уверенную победу, хотя и пропустили первыми. Впрочем, сам Станислав Саламович предостерегал своих подопечных от недооценки соперника.

«Во-первых, в нашей группе всё ещё впереди, предстоят четыре игры. Понятно, что есть турнирная таблица, которую мы сами для себя сделали. Что касается сборной Шотландии, то мы готовимся к хорошему, ответственному матчу», — заявил специалист на пресс-конференции.

В свою очередь, болельщики с интересом ждали от Черчесова объявления стартового состава, но тренер ожидаемо обошёлся без экспериментов. Разве что впервые в основу сборной попал Дмитрий Баринов, который составил дуэт в опорной зоне с Магомедом Оздоевым.

Один удар в створ и минимум моментов

Матч начался в достаточно неспешном темпе. Сборная России не ставила перед собой цель подавить соперника с первых минут, и шотландцы даже попытались проверить оборонительные ряды хозяев на прочность длинными забросами.

Также по теме «Сегодня сборная России никого не боится»: Игнатьев о матче с Шотландией, экспериментах Черчесова и роли Дзюбы У сборной России по футболу есть запас очков, и она будет чувствовать себя уверенно в матче отборочного этапа Евро-2020 с Шотландией....

Но постепенно преимущество подопечных Черчесова становилось всё более ощутимым. Команда подолгу разыгрывала мяч в центре поля, а за начало атак отвечал двужильный Оздоев, который традиционно не только отлично действовал в разрушении, но и здорово проявлял в себя в роли глубинного плеймейкера. На правом фланге как всегда активен был Марио Фернандес.

Опытный Жирков на противоположном краю был чуть менее активен, однако Юрия стоит отметить хотя бы потому, что он проводил 90-й матч в составе сборной и по этому показателю вошёл в топ-5 в истории национальной команды, догнав Александра Кержакова. Больше защитника «Зенита» в футболке сборной сыграли только Василий Березуцкий, Игорь Акинфеев, Виктор Онопко и Сергей Игнашевич.

Возвращаясь к игре, после заброса Фернандеса в штрафную с правого фланга россияне нанесли свой первый удар. Фёдор Кудряшов принял мяч возле вратарской и пробил выше. Но это был далеко не последний подход отечественной сборной. Постепенно Россия полностью забрала снаряд под свой контроль, а шотландцы даже толком не могли выйти в контратаку. Совсем неудивительно, что гости в первом тайме нанесли всего один удар по воротам Маринато Гильерме, и ни одного — в створ. Голкипер откровенно скучал на «последнем рубеже». При этом хозяева владели мячом почти 70% времени.

Правда, по-настоящему опасных моментов у ворот соперника всё равно было немного. Можно вспомнить разве что выстрел Александра Головина в самом конце первого тайма из пределов штрафной, с которым не без труда справился голкипер. Собственно, этот удар в створ остался для сборной России единственным в первой половине встречи.

Также можно вспомнить чуть неточный удар всё того же Головина со штрафного и заблокированный выстрел Алексея Ионова. В остальном шотландцы оборонялись достаточно уверенно, хотя иногда справлялись с атаками России лишь в последний момент. Следили гости и за фактурным Дзюбой, но тот всё равно выиграл большую часть единоборств.

Четыре гола за тайм и дебют Комличенко

Однако сразу после перерыва сборная России быстро указала сопернику на его место, хотя шотландцы вновь начали тайм достаточно активно. Но хозяевам успех принесло стандартное положение. На 57-й минуте после подачи углового Дзюба буквально продавил защитника и головой отправил мяч в цель.

На этом отечественные футболисты не остановились и тут же забили ещё. И вновь результативной передачей отметился Головин. Магомед Оздоев, воспользовавшись скидкой полузащитника «Монако», нанёс мощнейший удар из-за пределов штрафной. Абсолютно заслуженный гол для опорника «Зенита».

Тут же Дзюба едва не оформил дубль неожиданным ударом с практически нулевого угла. Мяч попал в перекладину. Но свою возможность отличиться ещё раз невероятно заряженный на успех Артём не упустил. Третий гол сборной России также не обошёлся без участия Головина. Александр великолепной передачей нашёл в штрафной Фернандеса, а тот сбросил мяч на Дзюбу. В свою очередь, форвард продавил защитника и отправил мяч в цель. Данный гол стал для Артёма 23-м за сборную и уже восьмым в отборе. В гонке бомбардиров турнира он уступает лишь израильтянину Эрану Захави.

После этого матч можно было заканчивать, хотя россияне до конца шли вперёд и забили ещё. Не ушёл с поля без точного удара Головин, также записавший на свой счёт две результативные передачи. А в концовке дебютировал за сборную Николай Комличенко, заменивший Дзюбу, который покидал поле «Лужников» под овации зрителей.

Сборная России подарила стране прекрасный вечер и одержала шестую победу в отборочном турнире. Таким образом, команда практически гарантировала себе путёвку на Евро-2020. В следующей гостевой встрече против Кипра, которая состоится 13 октября, подопечные Станислава Черчесова могут обеспечить себе квалификацию на континентальное первенство.