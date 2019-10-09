«Лужники» — олицетворение сборной»: Черчесов и Дзюба о матче с Шотландией, решении турнирных задач и вызове Соболева

Возвращение в «Лужники» имеет большое значение для сборной России по футболу, так как с этим стадионом связаны приятные воспоминания о чемпионате мира 2018 года, заявил капитан команды Артём Дзюба. Нападающий отметил, что не стоит недооценивать Шотландию, а также выступил в защиту вратаря Андрея Лунёва. В свою очередь, главный тренер Станислав Черчесов подчеркнул, что его подопечные ещё не решили поставленные задачи в отборочном цикле к Евро-2020, а также поделился мнением о новичке национальной команды Александре Соболеве, выступающем за «Крылья Советов».

«В нашей группе всё ещё впереди»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об уровне готовности своих подопечных к матчу с Шотландией в 7-м туре квалификации к чемпионату Европы 2020 года в группе I. Кроме того, наставник поделился мнением о новичке национальной команды, нападающем «Крыльев Советов» Александре Соболеве.

— Почему тренерский штаб решил провести заключительную тренировку на базе в Новогорске, а не в «Лужниках»?

— До стадиона в общей сложности ехать два часа в обе стороны. Мы посчитали, что это нецелесообразно, ломает все планы. Тем более с «Лужниками» знакомиться нам не надо. Поэтому и решили остаться на базе.

— На подготовку к матчу с Шотландией у сборной России было три дня. В каком физическом состоянии игроки подходят к этой встрече?

— Времени у нас было столько же, сколько обычно, ничего нового. После тура футболисты иногда приезжают на сбор с небольшими болячками, на которые нам приходится обращать внимание, что мы и сделали. Поэтому сейчас практически все тренировались в общей группе. Никаких проблем у нас нет.

— Удовлетворены ли вы психологическим состоянием подопечных?

— У нас были и теоретические занятия, и индивидуальные беседы, это нормальная ситуация. Если игрок побеждает, с ним надо разговаривать, если проигрывает — тоже. В клубах свои требования, в сборной — свои, это нормальная практика.

— Сборная России находится на втором месте в группе I. Какие задачи стоят перед вами в преддверии матча с Шотландией?

— В нашей группе всё ещё впереди, потому что ещё предстоит сыграть четыре матча, в которых можно получить или потерять 12 очков. Понятно, есть турнирная таблица, которую, что называется, мы сами для себя создали. Но мы серьёзно готовимся к каждому матчу вне зависимости от своего положения.

— Как оцените будущего соперника?

— Мы готовимся к хорошему, ответственному матчу. Но мне бы хотелось поговорить о своей команде, поэтому пусть о нём (противнике в лице сборной Шотландии. — RT) расскажет мой коллега.

— Что можете сказать о новичке сборной Александре Соболеве?

— Сложно сделать какие-то выводы за два дня. Сегодня он прошёл ещё один тест на скоростные характеристики. Опыт подсказывает, что крайне небольшое количество футболистов раскрываются как личности и как спортсмены уже после первого вызова. Когда он окончательно вольётся, можно будет судить. Время покажет, мы никого не торопим.

Черчесов о задачах, стоящих перед сборной России перед матчем с Шотландией

«Россия на классе никого не обыграет»

Нападающий и капитан национальной команды Артём Дзюба отметил значимость домашнего матча для игроков сборной и заявил, что недооценивать будущего соперника не стоит.

— Матч с Шотландией пройдёт в «Лужниках». Насколько важно для команды вернуться на этот стадион?

— После чемпионата мира постоянно держим в голове именно домашние матчи. «Лужники» — не обычный стадион. Это олицетворение сборной. На нём всегда особая атмосфера. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на этот матч, а также поддерживать нас всей страной у экранов телевизоров. 12-й игрок всегда играл нам на пользу. Надеюсь, как и на мундиале, они снова погонят нас вперёд. И тогда мы сможем добиться необходимого результата.

— Не кажется ли вам, что самую большую опасность для сборной представляет не Шотландия как таковая, а ваша самоуверенность в связи с положением в таблице?

— Интересно, что отношение шотландских журналистов напоминает мне ситуацию с нами перед чемпионатом мира. У них очень крепкая сборная, которая любит единоборства. Даже удивительно, что они проиграли в Казахстане, хотя там всем нелегко из-за искусственного поля. Футболисты сборной Шотландии выступают в «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед», а перед первым матчем они считались фаворитами в нашем противостоянии. Но мы взяли над ними верх в Глазго, и мнение сразу поменялось. Но мы не смотрим, кто сильнее, а кто слабее, уважаем любого соперника и настраиваемся на борьбу. Ведь Россия — не Португалия, не Испания и не Нидерланды, на классе никого не обыграем. У нас есть задача, и мы будем её решать.

— Голкипер Андрей Лунёв проводит не самый лучший сезон в своей карьере...

— Хотел бы вступиться за своего товарища. Мне немного непонятно, откуда начались эти разговоры про психологические проблемы. Его команда пропустила меньше всего в чемпионате России, в Лиге чемпионов — одержали победу и сыграли вничью. Он показывает хороший уровень как в сборной, так и в «Зените». Поэтому я призываю вас немного уважительнее к нему относиться. Не ошибается тот, кто ничего не делает, а сидеть и кричать, что он не ловит... Так пойдите и поймайте сами. Андрей — мой хороший друг, поэтому такие слова меня немного расстраивают. Если Станислав Саламович его вызывает, значит, он достоин находиться в сборной.

Дзюба о вратаре сборной России Андрее Лунёве

— Соболев уже полностью влился в коллектив? Шутите по поводу его перехода в европейский клуб?

— У нас хороший коллектив, с этим у него проблем не будет. Кого-то лучше знает, кого-то хуже. Но особых шуток не было, тем более Александр сам сказал, что это были слухи. Ему нужно дать немного времени на адаптацию, а потом начать шутить. Футболист не должен чувствовать ревность или какие-то ещё негативные чувства. Для подколов всегда есть время. Но сейчас не тот момент.