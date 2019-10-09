Черчесов заявил, что у сборной России не возникало проблем при подготовке к матчу с Шотландией
- РИА Новости
«Времени у нас было столько же, сколько каждый раз, поэтому ничего нового. После тура иногда футболисты приезжают на сбор с небольшими болячками, на которые нам приходится обращать внимание, что мы и сделали, но сейчас практически все тренировались в общей группе. Никаких проблем нет», — заявил Черчесов.
Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу.