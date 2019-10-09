Черчесов заявил, что у сборной России не возникало проблем при подготовке к матчу с Шотландией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка национальной команды к матчу седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.
Черчесов заявил, что у сборной России не возникало проблем при подготовке к матчу с Шотландией
  • РИА Новости

«Времени у нас было столько же, сколько каждый раз, поэтому ничего нового. После тура иногда футболисты приезжают на сбор с небольшими болячками, на которые нам приходится обращать внимание, что мы и сделали, но сейчас практически все тренировались в общей группе. Никаких проблем нет», — заявил Черчесов.

Матч Россия — Шотландия пройдёт 10 октября в Москве на стадионе «Лужники». Начало встречи — в 21:45.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назвал «Лужники» олицетворением сборной России по футболу.

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