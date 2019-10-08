Тест на выносливость, атмосфера в команде и надежда на аншлаг: как сборная России готовится к матчу с Шотландией

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в преддверии отборочных матчей Евро-2020. С небольшими ограничениями на поле в Новогорске занимались Далер Кузяев и Дмитрий Баринов. По словам полузащитника «Локомотива», сборная Шотландии может удивить в «Лужниках», но в команде России смотрят и разбирают её матчи. Защитник Сергей Петров также поделился ожиданиями от предстоящей встречи, а Андрей Семёнов отметил фактор поддержки трибун в домашней игре.

Сборная России по футболу продолжает подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с Кипром и Шотландией. Во вторник состоялась вторая тренировка на подмосковной базе в Новогорске.

Все игроки национальной команды занимались в общей группе. С небольшими ограничениями работали лишь опорные полузащитники Далер Кузяев и Дмитрий Баринов, а за правым латералем Марио Фернандесом внимательно наблюдали физиотерапевты. После привычных упражнений подопечные Станислава Черчесова прошли тестирование на выносливость.

«Рассчитываем на полный стадион»

После завершения тренировки впечатлениями от подготовительного процесса поделился Андрей Семёнов. Он признался, что с нетерпением ждёт выхода на поле в составе сборной.

«Погода хорошая, для тренировок самое то. Сейчас нарабатываем схемы к игре с Шотландией. Раскрывать все карты не буду. В первом матче сразу не смогли перестроиться на необходимый уровень после игр за клубы, но потом всё получилось. У меня лично хорошее настроение. Я соскучился по сборной», — признался защитник.

Мнением по поводу будущего соперника поделился Баринов. В первом матче с шотландцами он успел провести на поле 30 минут.

«Выходить на замену всегда сложно, тем более в тот момент соперник оказывал давление на нас, насел. Надо было отодвинуть игру от своих ворот. Вроде получилось: мы выиграли. Что касается плана на предстоящую игру, сейчас ничего говорить не буду, 10 октября всё увидите. Чем нас может удивить Шотландия? Не знаю, может в два нападающих сыграть. Сейчас смотрим и разбираем их матчи», — заявил хавбек «Локомотива».

Он подчеркнул, что готов воспользоваться любым шансом, предоставленным ему тренерским штабом, и выйти на поле в основном составе. Немаловажным фактором для Дмитрия станет и то, что за предстоящим матчем, скорее всего, будут наблюдать скауты клубов с Туманного Альбиона.

«Англия — это моя личная мечта. Наверное, любой футболист сборной об этом мечтает, и я в том числе», — заявил полузащитник «Локомотива».

В составе сборной Шотландии на поле ему будет противостоять Скотт Мактоминей. Баринов заявил, что не считает его выдающимся игроком, однако и не собирается недооценивать соперника.

«В чём его сила? Не знаю, может, он просто мощный, высокий? Если он играет в «Манчестер Юнайтед», значит, потенциал у него большой», — отметил он.

Защитник Сергей Петров также поделился ожиданиями от предстоящей встречи.

«Мы вчера посмотрели матч, разобрали. Думаю, будем отталкиваться не от слабых сторон шотландцев, а от наших сильных. А то, на какие позиции давить, оставим при себе», — подчеркнул футболист.

Кроме того, он добавил, что немаловажным фактором в четверг станет поддержка болельщиков.

«Первый раз буду в «Лужниках». Наверное, только с «Крыльями» приезжал туда играть ещё до реконструкции. Но теперь это совершенно другое место, главная футбольная арена страны. Уже читал, что продано 45 тыс. билетов. Но мы рассчитываем на полный стадион, который будет поддерживать сборную», — сказал Петров.

Схожую точку зрения выразил и Семёнов.

«На самом деле у нас все последние матчи были эмоциональными. И в Калининграде, и в Ростове трибуны гонят команду вперёд. Надеюсь, что и тут стадион будет болеть так же. Мне неважно, где играть, главное, что это — сборная России, самый высокий эмоциональный уровень из возможных», — заключил защитник.

«Думаем только о следующем матче»

Многие футболисты не раз отмечали тёплую атмосферу, которая царит в сборной.

«Вчера с Джикией разговаривал, у меня с ним хорошие отношения. Я никого не подкалываю, наоборот, говорю, что всё наладится и всё будет хорошо», — рассказал Баринов.

В матче 12-го тура красно-белые уступили «Краснодару» со счётом 1:2. Один из голов на свой счёт записал Петров, а Джикия был удалён после нарушения на Дмитрии Скопинцеве.

По словам защитника, в стане национальной команды этот эпизод не обсуждался.

«Мы с Джикией по этому поводу не общались. Это же игровой момент, футбол. Обидно, что человек получил травму. Но такое бывает. Поэтому Георгия никто не трогает», — заверил Петров.

Он также особо отметил взаимоотношения внутри сборной. По его словам, никто не боится конкуренции, так как она лишь способствует росту команды.

«Хороший коллектив, хороший тренерский штаб. Всегда приятно сюда приезжать, всегда это мотивирует. И в бытовом плане всё на высшем уровне», — заявил футболист.

В свою очередь, Семёнов подтвердил слова партнёров, добавив, что подопечные Черчесова стараются абстрагироваться от происходящего в чемпионате России.

«Мне с Джикией комфортно, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Не думаем сейчас о клубах, только о следующем матче с Шотландией. Что касается смены тренера в «Ахмате», то это рабочие моменты, футбольная жизнь. Всё хорошо», — подытожил защитник.