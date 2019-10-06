Три гола, два удаления и чёрная серия красно-белых: «Краснодар» обыграл «Спартак» дома впервые за пять лет

«Краснодар» в матче 12-го тура РПЛ обыграл «Спартак» на домашней арене. В свою очередь, красно-белые впервые за 15 лет потерпели пять поражений подряд в чемпионате страны. Добиться успеха южанам помог ранний мяч Маркуса Берга и гол Сергея Петрова. При этом соперники заканчивали встречу в неполных составах. У хозяев красную карточку получил Кайо, а у «Спартака» — Георгий Джикия.

Неожиданная ротация от Кузнецова и проблемы Мусаева

К очному матчу и «Краснодар», и «Спартак» подошли не в лучшем состоянии. Южане потерпели четыре поражения в пяти последних матчах во всех турнирах, а красно-белые остались без главного тренера Олега Кононова. Многие болельщики не исключали, что в случае очередной неудачи «Краснодара» его судьбу может повторить и Мурад Мусаев. «Спартак» же привёз в Москву помощник Кононова Сергей Кузнецов.

Казалось, он не будет делать слишком больших перестановок в составе, но на деле исполняющий обязанности достаточно сильно перекроил ростер команды по сравнению с предыдущем матчем с «Оренбургом». Отчасти это пришлось сделать из-за травм: пропускали встречу Роман Зобнин с Зелимханом Бакаевым. Место первого в опорной зоне занял Алекс Крал, а второго на правом фланге атаки — Джордан Ларссон.

Нескольких лидеров Кузнецов оставил на лавке по тактическим соображениям. Зато в старте вышли Наиль Умяров, Артём Ребров и Джано Ананидзе, а место на острие нападения неожиданно занял Лоренсо Мельгарехо, который в последний раз играл в атаке ещё в «Кубани». У Мусаева были свои проблемы. В частности, из-за дисквалификации не мог выйти на поле Тонни де Вильена. Тренерский штаб южан ожидаемо бросил в бой Руслана Камболова.

Быстрый гол и проблемы в обороне «Спартака»

Несмотря на потерю ключевого футболиста, «Краснодар» начал матч очень активно и открыл счёт уже на третьей минуте. После подачи Магомеда-Шапи Сулейманова с углового Алекс Крал не уследил за Маркусом Бергом, а тот первым касанием опустил мяч на землю, а вторым отправил его в сетку над вылетевшим на перехват Ребровым.

Пропустив, «Спартак» был вынужден идти вперёд и раскрываться, что было только на руку «Краснодару». Очень скоро подопечные Мусаева могли забивать и второй. Ари с Бергом в пару передач легко прошли всю спартаковскую оборону, но швед не попал в дальний угол. «Спартак» ответил ударом Мельгарехо в перекладину после отличного навеса Николая Рассказова с правого фланга.

А вскоре «Краснодар» всё же забил второй мяч. Хозяева разыграли отменную комбинацию возле чужой штрафной, а Ари отпасовал направо на абсолютно свободного Сергея Петрова. У защитника было достаточно времени, чтобы спокойно принять мяч, осмотреться и точно пробить в дальний угол. При этом Андрея Ещенко в данной ситуации увёл за собой Сулейманов, а Резиуан Мирзов попросту не доработал в обороне.

Положение «Спартака» стало практически критическим, но красно-белые рук не отпустили и продолжили атаковать. Периодически у гостей просматривалась неплохая игра, да и болельщики, в большом количестве прибывшие в Краснодар, активно гнали своих любимцев вперёд. За организацию атак отвечал Ананидзе, который некоторым действиями порой напоминал себя лучших времён. Очень активен на левом фланге был Мирзов, а вот Ларссон на противоположном краю откровенно потерялся.

Однако именно шведу удалось сократить отставание в счёте в самом конце первого тайма. После заброса Рассказова в штрафную с правого фланга Мирзов в воздухе перевисел Уроша Спаича и выполнил скидку на Ларссона. Джордану оставалось лишь отправить мяч в сетку ворот Матвея Сафонова с близкого расстояния. Так интрига в матче возродилась.

Отсутствие моментов и жаркая концовка

Во втором тайме гости ожидаемо понеслись в атаку, поскольку терять им было нечего, а впереди замаячила возможность камбэка. Впрочем, по-настоящему неразрешимых задач перед обороной соперника красно-белые не ставили. Высокие и мощные центральные защитники спокойно справлялись с легковесным Мельгарехо, а Сергей Петров на фланге контролировал рывки Мирзова. Ананидзе же постепенно стали покидать силы, и за 20 минут до финального свистка Кузнецов заменил его на Гуса Тиля.

Но и «Краснодар» во втором тайме уже не блистал. Чувствовалось, что южане боятся остаться без важнейшей победы. К тому же запас сил у команды был не так велик, ведь она только в четверг провела поединок Лиги Европы с «Хетафе». А особенно тяжело было Бергу, который во втором тайме совершил много неудачных действий и попросту растворился на поле. Неудивительно, что швед в итоге уступил место на поле Даниилу Уткину. Этой заменой Мусаев в концовке грамотно зацементировал опорную зону.

А вот Ари был достаточно активен и вполне успешно цеплялся за мяч и раздавал проникающие передачи партнёрам. В частности, в одном из моментов он бросил в прорыв Сулейманова. Магомед-Шапи легко убежал от Ещенко, но вместо удара по воротам выполнил неудачную передачу на Уткина.

А вот Кайо Пантелеао, который в перерыве вышел на замену вместо получившего повреждение мышцы бедра Камболова, откровенно подвёл команду. Сначала он получил одну жёлтую карточку, а затем вторую — за срыв атаки. Причём судья Виталий Мешков поначалу нарушения правил не заметил, но после подсказки помощника удалил бразильца. Лоренсо же из-за травмы пришлось покинуть поле.

Но через несколько минут составы команд уравнялись. Георгий Джикия возле штрафной нарушил правила на Дмитрии Скопинцеве и бросился на пострадавшего с кулаками. За это арбитр моментально «выписал» защитнику две подряд жёлтые карточки. Так «Спартак» в преддверии матча с «Рубином» остался без капитана.

К основному времени встречи судья добавил пять минут, но создать что-либо опасное за это время красно-белые не сумели. Таким образом, «Краснодар» впервые за пять лет обыграл «Спартак» дома и включился в группу лидеров, состоящую из «Зенита», «Локомотива» и «Ростова». Московский коллектив впервые за 15 лет потерпел пятое поражение подряд в РПЛ и располагается всего в двух очках от зоны переходных матчей.