Шанс возглавить РПЛ и реванш за упущенное чемпионство: почему матч с ЦСКА — ключевой для турнирных амбиций «Ростова»

В центральном матче 12-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА примет «Ростов». В случае победы на «ВЭБ Арене» подопечные Валерия Карпина могут сместить армейцев с вершины турнирной таблицы. С учётом плотного графика в еврокубках и проблем в обороне, которые преследуют команду Виктора Гончаренко, шансы «Ростова» на успех можно оценить как высокие. Более того, из-за удачного календаря осенних матчей клуб с берегов Дона сможет рассчитывать на то, чтобы оставаться в лидерах чемпионата страны как минимум до зимы.

Главным матчем 12-го тура чемпионата России по футболу станет поединок между ЦСКА и «Ростовом», который пройдёт 6 октября на «ВЭБ Арене». Практически каждые выходные календарь Российской премьер-лиги позволяет болельщикам наблюдать за очным противостоянием лидеров турнирной таблицы, и эта игра как раз будет относиться к такому разряду.

ЦСКА благодаря пятиматчевой победной серии единолично возглавил первенство страны. С командой это произошло впервые с чемпионского сезона-2015/16, когда армейцев тренировал ещё Леонид Слуцкий. В итоге прошло чуть больше трёх лет, прежде чем красно-синие вновь оказались на вершине турнирной таблицы, пускай и временно, когда ещё не прошла и половина сезона.

Воспоминания о том же временном периоде должны сейчас посещать и болельщиков «Ростова». Ведь именно весной 2016-го их команда в последний раз была в числе лидеров чемпионата страны и имела все основания мечтать о титуле. Спустя столько времени история повторяется, и ростовчане вновь подобрались к лидирующему в чемпионате России ЦСКА на расстояние всего в два очка.

Однако на этом исторические аналогии заканчиваются, и для «Ростова» это большой плюс. Сезон в самом разгаре, и возможностей добиться того, что было упущено в 2016 году, у них ещё много. Очная встреча с ЦСКА на его поле должна показать, будут ли и дальше подопечные Валерия Карпина оставаться в числе команд, борющихся за титул, или высокое положение «Ростова» — временное явление. Вопрос этот неслучаен, поскольку в последнее время воедино сошлось слишком много факторов, которые играют на руку дерзкому коллективу из Ростова-на-Дону.

Во-первых, встреча с лидером чемпионата страны пройдёт всего на третий день после психологического потрясения, которое случилось с ЦСКА в Лиге Европы. Домашнее поражение от «Эспаньола» лишний раз обнажило проблемы армейцев в обороне. Не выдержали нервы даже внутри самой команды — жесточайшая критика в адрес Гончаренко исходила в том числе от жены главного селекционера клуба Максима Дюкова. Этот инцидент не добавляет устойчивости клубу, в котором хороших исполнителей для игры в обороне давно не хватает даже на один матч с заменами. Если армейскую защиту не беспокоить, то она ещё способна сыграть на ноль, как это было в последних встречах с «Уралом» и «Тамбовом», но стоит приложить чуть больше усилий, на которые «Ростов» как раз способен, как красно-синие могут лишиться своего лидерства в чемпионате.

Среднесрочная перспектива ростовчан тоже выглядит весьма неплохо. После игры с ЦСКА настанет пауза для матчей сборных. Для грандов это всегда не самое приятное время, когда приходится отпускать своих ключевых игроков, а обратно принимать их в лучшем случае уставшими, а то и травмированными. В РПЛ одним из основных доноров для национальных команд в эти дни становится «Зенит», чьи игроки скоро представят на международном уровне не только Россию, но и ещё полдесятка стран. И именно к сине-бело-голубым через две недели приедет в гости «Ростов», у которого сборников значительно меньше.

К тому же подопечные Карпина, в отличие от остальных лидеров РПЛ, могут всю осень играть в более щадящем графике. В отличие от уже упомянутых «Зенита» и ЦСКА, а также «Локомотива» и «Краснодара», им не нужно выступать в еврокубках. Единственное, что может сбить ростовчан с их привычного ритма, — это матч со «Спартаком» в Кубке России 30 октября.

Есть и ещё одна неочевидная причина полагать, что осенняя часть календаря РПЛ играет на руку «Ростову» и может помочь ему уйти на зимний перерыв с хорошим запасом очков. Вплоть до декабря команда Карпина будет играть либо дома, либо на хороших полях Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. А это немаловажный фактор для атакующей команды с одним из лучших бомбардиров РПЛ в составе.

В этом году, кажется, судьба благоволит «Ростову», чтобы самобытная и не хватающая звёзд с неба команда закончила сезон на высоком месте. Конечно, ещё неизвестно, чем закончится зимний перерыв, хотя команду к тому времени усилит изголодавшийся по футболу Павел Мамаев. Но есть все шансы на то, чтобы к большому перерыву дончане оставались в паре шагов от лидерства или даже возглавляли турнирную таблицу. И первый шаг к этому они могут сделать в матче с ЦСКА.