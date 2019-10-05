«Уход Кононова не решит проблем клуба»: эксперты о перспективах «Спартака», кризисе «Краснодара» и проблемах ЦСКА

Увольнение Олега Кононова может придать импульс «Спартаку» в матче 12-го тура РПЛ с «Краснодаром». Такое мнение выразил журналист Михаил Моссаковский, который будет комментировать предстоящую игру. При этом эксперт полагает, что наставник южан Мурад Мусаев вряд ли повторит судьбу коллеги даже в случае поражения. В свою очередь, бывший наставник «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко высказался о проблемах ЦСКА и заявил, что для армейцев сейчас на первом месте стоит внутреннее первенство, а не еврокубки.

«С большой долей вероятности состав первой пятёрки РПЛ уже определился»

Бывшему нападающему сборной России Дмитрию Кириченко будет нелегко определиться, за кого болеть в одном из центральных матчей 12-го тура РПЛ, в котором померятся силами ЦСКА и «Ростов». С армейцами он становился чемпионом России, а в Ростове-на-Дону заканчивал футбольную карьеру и начинал тренерскую. В беседе с RT эксперт положительно высказался об игре жёлто-синих, раскритиковал подопечных Виктора Гончаренко, а также предположил, какое будущее ждёт обе команды в текущем сезоне.

— ЦСКА одержал пять побед подряд в РПЛ, но в преддверии матча с «Краснодаром» потерпел второе кряду поражение в Лиге Европы. Почему результаты команды на внутренней и внешней аренах так разнятся?

— Конечно, в еврокубках уровень сопротивления гораздо выше. Но я бы не стал в данном случае говорить о какой-то системности, всё же такие провальные матчи, как с «Лудогорцем», бывают у всех команд. На мой взгляд, внутреннее первенство для подопечных Виктора Гончаренко сейчас в любом случае находится в приоритете, ведь они ведут борьбу за титул, а также за путёвку в Лигу чемпионов.

— Но не может же красно-синим выступление в Лиге Европы быть совсем неинтересным?

— Конечно, у ЦСКА есть желание побеждать. Уверен, они хотели обыграть и «Лудогорец», и «Эспаньол», но соперники попались очень высокого уровня. Не надо забывать, что чемпион Болгарии во втором туре группового этапа на выезде разгромил «Ференцварош». А «Эспаньол» — команда испанской Примеры, это очень высокий уровень. Каталонцев армейцы не то, что не смогли дожать, а просто не имели моментов.

— Выходит, уровень РПЛ сейчас настолько низок, что наши ведущие команды пропускают в двух матчах ЛЕ по семь мячей?

— Сложно сказать. Тот же «Зенит» обыграл «Бенфику». У каждой команды своя история. Но, повторюсь, уровень Примеры очень высок. Тот же «Локомотив», на мой взгляд, хорошо сыграл с «Атлетико», но потерпел поражение, потому что это соперник совершенного иного класса.

— Почему оборона ЦСКА на старте сезона действует настолько плохо?

— Безусловно, в защите у команды не всё гладко, но у армейцев есть проблемы и в атаке. С тем же «Эспаньолом» армейцы практически не создали моментов. ЦСКА по-прежнему нестабилен. Он может выдать прекрасный матч, а следующую игру провалить. Всё-таки в составе красно-синих много молодых футболистов. Тем более ЦСКА, как ни крути, не хватает длины скамейки. Вдобавок команду накрыла эпидемия травм. Гончаренко в таких условиях приходится искать варианты. Не всегда получается, но тренерскому штабу удаётся выжимать максимум.

— Можно ли сказать, что армейцы за год набрались опыта, и уже не будут допускать провалов, как в прошлом сезоне?

— Вы меня извините, но позади 11 туров, а ЦСКА является единоличным лидером. Так что никаких вопросов здесь быть не может. А в будущее забегать смысла нет.

— Переходя к ближайшему сопернику ЦСКА, является ли «Ростов» реальным кандидатом на медали, или команда «посыпется» во втором круге, как это было в прошлом сезоне?

— Без сомнений команда Валерия Карпина заслуженно находится в первой пятёрке. Жёлто-синие очень неплохо смотрятся и много забивают. В первых турах они много пропускали, но сейчас эта проблема не стоит столь остро. Так что, с большой долей вероятности, состав первой пятёрки РПЛ уже определился. Из неё по всем известным причинам выпал «Спартак».

— Для вас мощный старт «Ростова» стал неожиданностью, учитывая тактическую революцию в команде?

— Не могу так сказать. В прошлом сезоне жёлто-синие тоже смотрелись неплохо, если не брать в расчёт весенний спад. А осенью «Ростов» выглядел достойно и также шёл в лидирующей группе. Тактические перестроения связаны с необходимостью усилить игру в атаке. Да, система с пятью защитниками позволяет надёжно действовать в обороне, но в некоторых матчах команде попросту не хватало умения играть первым номером, навязывать давление. А сейчас состав у «Ростова» очень хороший. Пришёл Роман Ерёменко, который выполняет огромную роль в организации всей игры. И, конечно, здорово работает Карпин.

«Кононов принял на себя весь негатив»

В другом ключевом матче 12-го тура встретятся «Краснодар» и «Спартак». При этом красно-белые проведут первую встречу после отставки Олега Кононова с поста главного тренера. Михаил Моссаковский, который прокомментирует игру в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», рассказал RT, как перемены на тренерском мостике могут отразиться на красно-белых, а также вступился за Мурада Мусаева.

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— Может ли Мурад Мусаев лишиться своего поста в случае поражения от «Спартака»?

— Уверен, он ещё долго и плодотворно будет работать в «Краснодаре». В этом клубе руководство не склонно к резким движениям. Ставка на Мусаева была сделана на перспективу. Все прекрасно понимают, что летом у команды полностью сменился центр поля. По сути, поменялся весь костяк. А когда команда, играющая во владение, проходит через подобные кадровые пертурбации, её так или иначе будет потряхивать. «Краснодар» же не потряхивает, а трясёт, но до разговоров об отставке Мусаева очень далеко. Ему будет дан не один шанс.

— Не кажется ли вам, что специалисту в данной ситуации может просто не хватать опыта?

— Дело, мне кажется, не в возрасте. Сейчас, напротив, идёт тенденция к омоложению тренерских кадров. Но всё же отсутствие опыта действительно может в данной ситуации сказываться. Но опыт только так и набирается. Это человек из системы «Краснодара», он прекрасно знаком с воспитанниками клуба, на что и делалась ставка. Хотя данный выбор стал неожиданным, в этом решении есть чёткая логика. Галицкий хочет видеть свой клуб таким. Ему не нужна команда, которая ставит «автобус» в обороне и берёт легионеров со стороны, хотя финансового состояния Галицкого хватило бы для сиюминутного построения «Краснодара» из дорогих «варягов».

— Учитывая серьёзные кадровые перестроения в команде, сможет ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за чемпионство?

— А у какой команды в РПЛ нет проблем? На первом месте идёт ЦСКА, который в четверг по всем статьям уступил «Эспаньолу», занимающему 18-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Зенита» свои недостатки. У «Локомотива» свои. О «Спартаке» вовсе говорить не приходится. В этой ситуации «Краснодар» сбрасывать со счетов не стоит. Кто быстрее разберётся со своими сложностями, тот и уйдёт вперёд.

— Придаст ли «Спартаку» импульс увольнение Олега Кононова, или пока не будет нового тренера говорить об этом бессмысленно?

— Локальный психологический эффект может быть. Можно вспомнить, как этот ход сработал в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед», когда Жозе Моуринью сменил Уле-Гуннар Сульшер. Норвежца пока нельзя назвать специалистом высокого уровня, но команда давала положительный результат на эффекте раскрепощения. Но не думаю, что это история «Спартака». Всё же Кононов не настолько закрепощал команду, чтобы все побежали только от самого факта его отставки. Тем не менее, встряска в любом случае произошла, а футболисты будут выкладываться хотя бы для того, чтобы зарекомендовать себя перед новым наставником. Кто знает, возможно, новый тренер «Спартака» уже выбран и будет внимательно смотреть матч в Краснодаре. В любом случае это повод собраться.

— Не кажется ли вам, что «Спартаку» просто некем играть в нападении?

— Действительно, летом команду покинули два чистых нападающих, два больших мастера. Адекватной замены им найдено не было. К этому добавились кадровые проблемы. Когда мы смотрим на Эсекьеля Понсе, складывается впечатление, что он — не центральный нападающий. По крайней мере, на этой позиции он выглядит не слишком убедительно. Мы видим, что футболисты, которые выходят на острие нападения «Спартака», по своей фактуре не являются центрофорвардами, при том, что на усиление группы атаки были потрачены немалые деньги. А это ведь ключевая позиция для любой команды.

— Почему тогда основной удар принял на себя Кононов, а не генеральный директор клуба Томас Цорн, который занимался комплектованием команды?

— Мне кажется, вопросы в данной ситуации возникают не только к ним. Это куда более глобальная тема. Неправильно всё замыкать на конкретной персоналии. Просто Кононов стал тем человеком, который принял на себя весь негатив. Не думаю, что с его уходом все проблемы клуба разрешатся.

— Поражение в Краснодаре поставит крест на медальных притязаниях красно-белых?

— Повторюсь, мне кажется, проблемы испытывают все топ-клубы страны, поэтому для «Спартака» ещё ничего не потеряно, тем более назначение нового тренера в случае попадания в точку может придать команде хороший импульс. А конкуренты ещё точно будут терять очки. По крайней мере, за третье-четвёртое места красно-белым побороться вполне по силам.