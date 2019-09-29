Ставка фанатов на Лигу чемпионов, танцы Быстрова и шутки про VAR: что осталось за кадром матча «Локомотив» — «Зенит»

Центральный матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом» прошёл без масштабных фанатских акций. Поклонники команд приняли решение отказаться от перформансов на матче РПЛ, чтобы основательно подготовиться к играм Лиги чемпионов. Журналисты из Санкт-Петербурга прибыли в столицу в худи с ироничной надписью про систему видеопомощи арбитрам (VAR), а фанаты гостей безуспешно пытались вывести на эмоции экс-форварда команды Владимира Быстрова. О том, что осталось за кадром главного футбольного матча недели, — в репортаже RT.

«Как играть без Миранчуков?»

Отношения между фанатами «Локомотива» и «Зенита» сложно назвать вражескими, однако столичные власти с повышенным вниманием подошли к организации центрального матча 11-го тура РПЛ. К черкизовскому стадиону были стянуты дополнительные наряды правоохранителей, а зрителей, спешивших на арену в разных клубных цветах, развели по двум противоположным потокам.

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Впрочем, встретиться на площади возле стадиона двум соперничающим лагерям было бы проблематично — большая часть фанатов из Санкт-Петербурга прибыла к стадиону на автобусах, а поклонники хозяев в основном добирались на игру на метро.

В толпе, следующей к пунктам пропуска на арену, особо ярко выделялась группа юных воспитанников академии «Локо». Спеша на матч кумиров, будущие футболисты активно обсуждали кадровые проблемы красно-зелёных.

«Как мы сейчас будем играть без Миранчуков?» — задавались вопросом дети и тут же находили аргументированный ответ.

«В Лиге чемпионов же нормально сыграли — значит, и тут смогут», — прогнозировали успех своей команды воспитанники «Локомотива».

Стоит отметить, что, несмотря на аншлаг, «РЖД Арена» успешно справилась с наплывом зрителей. Работа сотрудников контрольно-распределительных служб позволила всем, даже припозднившимся болельщикам, занять свои места ещё до стартового свистка.

Русская классика и антураж театра

Тема противостояния двух столиц легла в основу подготовки к самому матчу. Как рассказали RT в пресс-службе «Локомотива», взяв за основу устоявшееся мнение о том, что Санкт-Петербург является культурной столицей России, «РЖД Арену» было решено на вечер превратить в настоящий классический театр.

Так, на площади возле стадиона болельщиков встречали аниматоры в костюмах разных эпох, а также актёры, примерившие на себя роли великих русских классиков Александра Пушкина и Николая Гоголя.

Тема русской классики внесла коррективы даже в устоявшийся протокол работы стадиона: привычное объявление о перерыве заменили на «антракт», а стартовому свистку предшествовали три театральных звонка.

В рамках игрового дня с соперниками из «культурной столицы» многолетний болельщик красно-зелёных, актёр Валерий Баринов объявляет состав «Локо» ❤️💚#ЛокоЗенит#СамыйЛучшийКоллективpic.twitter.com/EpaxFBcCb8 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 28 сентября 2019 г.

Однако настоящим сюрпризом для болельщиков стало объявление стартового состава «Локомотива», которое превратилось в представление. Главную роль в нём исполнил народный артист России, близкий друг Юрия Сёмина и давний фанат красно-зелёных Валерий Баринов. Он зачитал стихотворную поэму, в которой были зарифмованы имена и фамилии футболистов стартового состава.

Подготовка к Лиге чемпионов

Несмотря на принципиальность матча, активные фанаты обеих команд удивили публику тем, что не подготовили к игре никаких масштабных перформансов. Как стало известно RT, это связано с тем, что фанатские объединения United South и «Ландскрона» сосредоточились на подготовке к матчам Лиги чемпионов.

При этом отношение к самой игре у болельщиков двух команд было полярным. Ещё до стартового свистка в разговоре с корреспондентами RT фанаты «Локомотива» признались, что для них результат встречи с командой из Санкт-Петербурга важнее, чем предстоящая игра с мадридским «Атлетико».

«Конечно же, Лига чемпионов для нас — знаковое событие, но с точки зрения борьбы «Зенит» — больший раздражитель. Сегодняшняя победа будет в разы дороже любого результата, который команда покажет во вторник», — отметил поклонник «Локо» Михаил Кузнецов.

В свою очередь, гости из города на Неве признались, что победами в чемпионате России их давно не удивишь.

«Для «Зенита» это уже не так статусно. Лига чемпионов — другое дело. Турнир важен не только для команды, но и для нас. Это отличная возможность показать всей футбольной Европе, на что способны наши болельщики. Так что надеемся, что клуб пройдёт как можно дальше», — отметил один из фанатов сине-бело-голубых.

Впрочем, отсутствие масштабных акций не повлияло на привычный для принципиальных матчей настрой фанатов. С противоположных трибун поочерёдно слышались нецензурные обращения в адрес визави, а гости из Питера использовали несколько пиротехнических средств. Кроме того, фанаты обеих команд внимательно следили за тем, что происходит на трибунах стадиона. Поклонники красно-зелёных устроили бурные овации экс-президенту своего клуба Валерию Филатову, а фанатский вираж «Зенита» сосредоточил своё внимание на Владимире Быстрове.

А как они его вообще смогли увидеть? 🤔 pic.twitter.com/fqRdBzjkLR — Kseniia Rakhnovskaia (@xx_Xenon_xx) 28 сентября 2019 г.

Заметив в VIP-секторе бывшего форварда «Спартака» и «Зенита», так и не наладившего в своё время отношения с петербургской публикой, гостевой сектор исполнил для него песню оскорбительного характера. Впрочем, сам Быстров не растерялся. Подхватив мотив, он даже продемонстрировал несколько танцевальных движений.

VAR следит за тобой

Однако самой обсуждаемой темой среди болельщиков и журналистов стала эмоциональная речь Фёдора Смолова в перерыве матча. Нападающий «Локо» не стал скрывать своего разочарования от судейского решения отменить его гол после просмотра видеоповтора и направил в адрес соперника и РФС гневную тираду.

«Ещё бы, с «Зенитом» нам засчитают гол! В принципе, можно всё закончить, отдать им первое место и разыгрывать только второе. Календарь — под них: мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Игру они не переносят на один день. Не знаю, что тут сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде», — сказал нападающий в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Через считаные секунды после эфира о словах Смолова говорили по всему стадиону. Фактически весь перерыв матча болельщики и журналисты провели, вновь и вновь просматривая на своих гаджетах фрагмент телетрансляции с пылкой речью форварда.

Не обошлось и без колких шуток в адрес работы системы VAR на матчах с «Зенитом». Столичные журналисты с иронией напомнили коллегам о том, что ранее в матче со «Спартаком» в пользу чемпионов страны уже был отменён один гол, на что репортёры с берегов Невы ответили демонстрацией модных худи с надписью: «VAR следит за тобой».

Lokomotiv coach Yuriy Semin after his team’s first goal was ruled out by VAR and the second one went in like a sniper bullet😂 pic.twitter.com/jBba9Kfxzu — Alexey Yaroshevsky (@YaroLFC) 28 сентября 2019 г.

Иронию в адрес системы видеопомощи арбитрам проявил и главный тренер «Локо» Юрий Сёмин. 72-летний тренер и без того был активен весь матч, но после ставшего победным гола окончательно дал волю эмоциям и в шутку трижды показал арбитрам символический жест в виде экрана телевизора.

Однако уже после матча опытный специалист признал свои действия неправильными, сослался на эмоции и вновь подчеркнул, что приветствует начало работы системы VAR в Российской премьер-лиге.