Месть за Суперкубок, возвращение Миранчука и разные возможности для ротации: чем интересен матч «Локомотив» — «Зенит»

В центральном матче 11-го тура РПЛ сойдутся «Локомотив» и «Зенит». Эта игра станет 54-й в новейшей истории противостояния команд. Пока команды одержали одинаковое количество побед — по 16. Петербуржцы попытаются взять реванш у москвичей за июльское поражение в Суперкубке, но восстановившийся после травмы полузащитник Алексей Миранчук вместе с партнёрами намерен вновь огорчить действующего чемпиона страны.

Эпидемия травм железнодорожников и широкая скамейка Семака

Противостояние «Локомотива» и «Зенита» в рамках 11-го тура РПЛ вызывает особый интерес у футбольных болельщиков, ведь в Черкизово померятся силами одни из сильнейших команд страны. Прошлый сезон питерцы завершили на первом месте, а москвичи — на втором. Оба коллектива напрямую попали в групповой этап Лиги чемпионов, а железнодорожники вдобавок завоевали Кубок России.

В результате в начале июля соперники встретились в матче за Суперкубок страны, и эта встреча закончилась волевой победой «Локомотива». По ходу матча подопечные Юрия Сёмина уступали со счётом 1:2 после дубля Сердара Азмуна, но судьбу противостояния решили два гола Алексея Миранчука в концовке второго тайма.

Однако по сравнению с той игрой вице-чемпиону придётся намного сложнее. Во-первых, красно-зелёные лишились обоих братьев Миранчуков (хотя есть вероятность, что Алексей всё же успеет восстановиться к матчу с «Зенитом»). Возможное участие футболиста в игре в беседе с журналистами подтвердил и Сёмин.

«У Алексея есть шансы выйти на поле в игре с «Зенитом». Примем решение накануне встречи, после травмы он почти восстановился», — приводит слова наставника «Чемпионат».

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Особенно любопытно будет увидеть на поле Алексея ещё и потому, что в конце августа «Зенит» им предметно интересовался. Клубы не скрывали факта переговоров, но Миранчук остался в своей нынешней команде. Впрочем, не исключено, что в ближайшем будущем трансфер всё же состоится.

Пока же Алексей попытается в очередной раз огорчить питерцев. Интересно, что именно он, несмотря на молодость, с четырьмя голами является лучшим бомбардиром противостояния (наряду с Дмитрием Лоськовым, который сейчас помогает Сёмину в тренерском штабе).

Травмы братьев Миранчуков добавили головной боли опытному специалисту. У него и без того было не слишком много возможностей для ротации в середине поля и в атакующей линии, а теперь их не осталось вовсе. Хорошо ещё железнодорожники успели взять в аренду у «Интера» Жоау Мариу. Чемпион Европы быстро влился в состав команды и в четырёх матчах отдал три результативные передачи. Вероятно, в Черкизово он вновь расположится именно на левом фланге атаки, а не в центре.

При этом «Локомотив» вынужден выступать в максимально жёстком графике, на который уже успел пожаловаться Сёмин. При этом в аналогичной ситуации находится и «Зенит». Питерцам также приходиться разрываться на три фронта. Но у Семака возможностей для ротации гораздо больше. Например, в матче последнего тура с «Рубином» тренер оставил в запасе Йордана Осорио, Вячеслава Караваева, Юрия Жиркова, Роберта Мака и Алексея Сутормина, что не помешало команде разгромить соперника.

Однако Юрий Сёмин пошёл ещё дальше. На кубковый матч в Калининград он не взял практически всех лидеров, и они тоже должны успеть подойти к игре чемпионата в неплохой форме.

Ставка Сёмина на оборону и возможное отсутствие Азмуна

Что касается возможного хода матча, то от футболистов в субботу тяжело ожидать яркой атакующей игры. На первом месте в столь важной встрече будет стоять результат. Поэтому игра может вполне пойти до первого забитого мяча, как это было в апреле, когда команды разошлись миром — 1:1.

Вместе с тем поражение может сильно подпортить турнирную ситуацию обеим командам. «Локо» в случае неудачи отстанет от «Зенита» на шесть очков, отпустив прямых конкурентов в отрыв, что при такой плотности таблицы чревато серьёзными проблемами. «Зенит» же при негативном для себя развитии событий рискует лишиться лидерства, которое далось команде очень непросто.

Однако пока настоящие проблемы у питерцев возникали лишь после травмы Себастьяна Дриусси. Без аргентинца на фланге атаки подопечные Семака забили лишь один мяч в трёх играх РПЛ и сбились впереди на навесы и забросы в направлении Артёма Дзюбы. С возвращением Себастьяна игра «Зенита» наладилась, и команда вновь начала стабильно забивать. Правда есть небольшая вероятность, что аргентинец не выйдет на поле в Москве из-за повреждения головы, полученного в 10-м туре, но, скорее всего, оно не помешает футболисту сыграть.

А вот шансы Азмуна принять участие в матче куда ниже. Иранец получил травму в игре с «Лионом» и, по слухам, ещё не до конца восстановился. Впрочем, с «Рубином» питерцы справились и без него. В отсутствии иранца Дзюба сыграл на острие в одиночестве, а в центре поля и на флангах ему помогали Дриусси, Олег Шатов, Магомед Оздоев и Далер Кузяев. В результате сине-бело-голубые забили пять мячей.

Однако ожидать от «Локомотива» авантюрной игры не стоит. Не исключено, что в субботу железнодорожники не станут лезть на рожон, а будут действовать от обороны, тем более что их кадровые возможности весьма ограничены. В таком случае любопытно, не повторит ли Сёмин сработавший ход с выходом в опорной зоне Мурило. В Леверкузене бразилец со своими обязанностями справился блестяще, а соперник практически лишился возможности атаковать через центр.

Впрочем, «Зенит» в отличие от «Байера» силён и фланговой игрой, а Сёмину предстоит поломать голову над тем, как нейтрализовать Дриусси на правом фланге обороны. Как раз в этой зоне у команды есть определённые сложности, поскольку Дмитрий Живоглядов не выглядит образцом надёжности, а Рифат Жемалетдинов не всегда активно отрабатывает в обороне.

В этом плане опять же возможен выход Мурило на поле, но в центре обороны, как это было в Краснодаре. Тогда железнодорожникам удалось добиться ничьей не только за счёт качества, но и благодаря количеству защитников.

А вот у Семака есть масса вариантов, на кого сделать ставку в полузащите, ведь тренер может выпустить на поле и восстановившихся после травм Далера Кузяева с Александром Ерохиным, и поймавшего свою игру Шатова, и забивавшего в двух матчах кряду Роберта Мака, и Алексея Сутормина. Стартовый состав же «Локо» легко угадать практически полностью, ведь, как уже говорилось, вариантов для ротации у Сёмина практически нет.