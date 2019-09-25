«Показатель доверия к России»: Санкт-Петербург получил право провести финал Лиги чемпионов в 2021-м

Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Такое решение было принято на проходящем в эти дни исполкоме УЕФА в Любляне. В борьбе за право провести престижный матч площадка северной столицы обошла мюнхенскую «Альянц-Арену». Руководитель российской части Евро-2020 Алексей Сорокин назвал итоги голосования показателем доверия к стране, а вице-губернатор города Владимир Кириллов заявил, что стадион будет полностью готов к матчу.

Новый финал для молодой арены

На исполкоме УЕФА в Любляне было принято решение о том, что финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге. О вероятности такого сценария европейские СМИ сообщали ещё в конце августа. Помимо северной столицы на проведение престижного матча претендовала также «Альянц Арена» в Мюнхене, которая уже принимала финал главного еврокубка в 2012 году. Подача заявок стартовала в сентябре 2018-го и завершилась в феврале текущего года.

На этот раз матч решили отдать российскому городу. При этом «Альянц Арена» организует финал спустя год после Санкт-Петербурга. А в 2023-м команды определят обладателя престижного трофея на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Также стало известно, какие города примут финал Лиги Европы-2020/21 и матч за Суперкубок Европы в 2021-м. Ими стали Севилья и Белфаст соответственно.

«Газпром Арена», высоко отмеченная УЕФА, вмещает 62 315 зрителей и была открыта в 2017-м. Несмотря на свою молодость, она уже успела принять матчи Кубка Конфедераций, в том числе финальный, и чемпионата мира. При этом генеральный директор стадиона Владимир Литвинов сразу после обнародования результатов голосования заявил, что арене потребуются незначительные доработки.

«Стадион в большей части требованиям соответствует. Надо будет провести незначительные доработки. От сезона к сезону требования к аренам меняются, в регламенте УЕФА появляются изменения, придётся что-то доделать, но значительные работы проводиться не будут», — приводит слова Литвинова ТАСС.

«Этот финал станет лучшим в истории»

При этом стадион уже получил настоящее международное признание, ведь в следующем году на нём состоятся четыре матча чемпионата Европы. Таким образом, за несколько лет существования арена примет все самые крупные турниры планеты и финал главного еврокубка. А президент Российского футбольного союза Александр Дюков уже заявил, что решающий матч ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории.

«Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финал Лиги чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта. «Газпром Арена» имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!» — приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

В свою очередь вице-губернатор города Владимир Кириллов заверил, что арена полностью готова к ответственному событию.

«Финал Лиги чемпионов состоится в нашем городе впервые. И уже сегодня можно с уверенностью констатировать, что Санкт-Петербург готов к проведению этого статусного футбольного матча. Его успешной организации, безусловно, будут способствовать достойное инфраструктурное наследие и накопленный опыт проведения спортивных мероприятий самого высокого уровня», — подчеркнул Кириллов.

Наконец, директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин назвал решение отдать финал Санкт-Петербургу показателем доверия к России со стороны международной футбольной общественности. Также он рассказал, как шла сама борьба за проведение матча.

«В этот раз состязание проходило без риска для УЕФА, поскольку все рассматривавшиеся стадионы обладают огромным опытом, способны принять финал Лиги чемпионов. Так получилось, что какой-то неистовой борьбы за один и тот же год не было: немецкая сторона сразу определилась, что хочет провести финал в 2022 году. Поэтому все разложилось достаточно удачно, без какой-либо ненужной конкуренции», — добавил Сорокин.

Как Россия принимала финалы еврокубков

Финал ЛЧ-2020/21 станет третьим еврокубковым финалом, который пройдёт на территории России. Ранее «Лужники» принимали решающий матч Кубка УЕФА-1998/99, а также главную встречу ЛЧ-2007/08.

Перед первой игрой на морально устаревшей арене был проведён достаточно серьёзный ремонт. В частности, деревянные скамейки были заменены на пластиковые сидения. Подверглись демонтажу и старые осветительные мачты с чашей олимпийского огня.

В результате в финале сошлись «Ювентус» и «Марсель», и туринцы с молодыми Джанлуиджи Буффоном и Зинедином Зиданом одержали разгромную победу — 3:0.

А спустя девять лет «Лужникам» доверили проведение решающего матча главного еврокубка, в котором встретились две английские команды — «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Причём московский стадион в борьбе за значимое событие опередил английский «Уэмбли», а также олимпийские стадионы Берлина, Севильи и Рима.

На этот раз столица пережила наплыв десятков тысяч англичан, а организация вновь оказалась на высшем уровне. Мало того, власти России пошли на беспрецедентные меры и разрешили болельщикам въезд в страну без визы при наличии билета на матч. А чартерные рейсы с поклонниками команд были специально разведены по разным аэропортам в целях безопасности.

В результате «МЮ» при сильном дожде одержал победу в серии пенальти, а главным антигероем матча стал экс-капитан «Челси» Джон Терри, который не реализовал решающий удар с «точки», поскользнувшись на кочке.