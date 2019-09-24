Сорокин: видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет
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- РИА Новости
«Видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет. Понятно, что у нас очень хороший, высокотехнологичный и набравший достаточно опыта стадион, который к 2021 году будет иметь редкий опыт проведения матчей и чемпионата мира, и чемпионата Европы, а также клубных соревнований», — приводит слова Сорокина ТАСС.
Стадион «Газпром Арена» ранее принял ряд матчей Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а в 2020 году примет матчи чемпионата Европы.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года.