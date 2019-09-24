Сорокин: видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет

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Член совета Международной федерации футбола (ФИФА), генеральный директор российской части оргкомитета по подготовке к чемпионату Европы — 2020 Алексей Сорокин прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге.
Сорокин: видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет
  • © Анатолий Медведь
  • РИА Новости

«Видно, что футбольное европейское и мировое сообщество нам доверяет. Понятно, что у нас очень хороший, высокотехнологичный и набравший достаточно опыта стадион, который к 2021 году будет иметь редкий опыт проведения матчей и чемпионата мира, и чемпионата Европы, а также клубных соревнований», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Стадион «Газпром Арена» ранее принял ряд матчей Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а в 2020 году примет матчи чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года.

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