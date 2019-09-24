Глава РФС уверен, что финал ЛЧ в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провести финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге.

«Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги чемпионов. Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он отметил, что в последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, и выразил готовность активно использовать имеющуюся в стране инфраструктуру для развития данного вида спорта.

«Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей. Уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города», — добавил функционер.

Стадион «Газпром Арена» в прошлом принял ряд матчей Кубка конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а в 2020 году примет матчи чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года.