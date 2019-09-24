УЕФА объявил места проведения финалов еврокубковых турниров до 2023 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил места проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и матчей за Суперкубок УЕФА на ближайшие три сезона.
УЕФА объявил места проведения финалов еврокубковых турниров до 2023 года
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Как сообщает пресс-служба организации, в сезоне-2020/21 финал ЛЧ пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге , ЛЕ — в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан», а матч за Суперкубок — на национальной стадионе в Уиндзор Парке в североирландском Белфасте.

В сезоне-2021/22 финал Лиги чемпионов примет мюнхенская «Альянц Арена», а в сезоне-2022/23 — лондонский «Уэмбли».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года.

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