Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал, когда вернётся в строй Алексей Миранчук

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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, когда сможет выйти на поле полузащитник команды Алексей Миранчук.
Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал, когда вернётся в строй Алексей Миранчук
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Алексей не сыграет с «Балтикой», ждём его возвращения к игре с «Зенитом», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).

С «Балтикой» железнодорожники сыграют в 1/16 финала Кубка России 25 сентября в Калининграде. Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 11-го тура чемпионата страны состоится 28 сентября в Москве.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о необходимости пересмотра принципа составления календаря РПЛ.

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