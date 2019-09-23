Тренер «Локомотива» Сёмин рассказал, когда вернётся в строй Алексей Миранчук

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, когда сможет выйти на поле полузащитник команды Алексей Миранчук.

«Алексей не сыграет с «Балтикой», ждём его возвращения к игре с «Зенитом», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Миранчук получил травму задней поверхности бедра в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).

С «Балтикой» железнодорожники сыграют в 1/16 финала Кубка России 25 сентября в Калининграде. Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» в рамках 11-го тура чемпионата страны состоится 28 сентября в Москве.

Ранее гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе высказался о необходимости пересмотра принципа составления календаря РПЛ.