Кикнадзе высказался о необходимости пересмотра принципа составления календаря РПЛ

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе высказал мнение о необходимости обсуждения возможности пересмотра принципов составления календаря Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон.

«Это очень серьёзная тема для разговора — о принципах составления календаря на следующий год», — приводит слова Кикнадзе ТАСС.

Он отметил, что решение о проведении ротации состава на матч 1/16 финала Кубка России после матча Лиги чемпионов и РПЛ будет принимать наставник команды Юрий Сёмин.

«Но, думаю, чисто физически и логически необходимо некоторым игрокам дать передышку», — добавил функционер.

18 сентября «Локомотив» сыграл с «Байером» в Лиге чемпионов, 22 сентября — с «Оренбургом» в РПЛ, а 25 сентября встретится с «Балтикой» в матче 1/16 финала Кубка России.

Ранее Гжегож Крыховяк заявил, что матч с «Оренбургом» получился сложным для «Локомотива».