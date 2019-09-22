Крыховяк заявил, что матч с «Оренбургом» получился сложным для «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о победе над «Оренбургом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Очень важный матч, особенно после Лиги чемпионов. Важно было не потерять концентрацию в непростых условиях. Игра получилась сложной, «Оренбург» оказывал давление до последних минут, но мы справились», — цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива».

Футболист также признался, что ему приятно было получить приз лучшему игроку матча, но он считает, что успех в минувшей встрече является заслугой всей команды. Помимо этого он добавил, что награду отдаст своему отцу.

Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Крыховяк забил один из мячей.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России.

Ранее наставник красно-зелёных Юрий Сёмин выразил мнение, что «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах.