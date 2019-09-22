Сёмин считает, что «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах
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- РИА Новости
«Легко в матчах с «Оренбургом» не бывает. Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу. Обе команды много играли на атаку, отсюда обилие голов. Мы дали сопернику много свободы на флангах, от защитников «Оренбурга» было много подач», — цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива».
Он отметил, что, несмотря на два пропущенных мяча, железнодорожники имели преимущество в центре и провели хороший матч.
«Мы довольны, что взяли три очка», — сказал Сёмин.
«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России.
Ранее гол Фёдора Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ.