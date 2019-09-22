Сёмин считает, что «Локомотив» дал «Оренбургу» много свободы на флангах

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:2) в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Легко в матчах с «Оренбургом» не бывает. Наши футболисты профессионально отнеслись к матчу. Обе команды много играли на атаку, отсюда обилие голов. Мы дали сопернику много свободы на флангах, от защитников «Оренбурга» было много подач», — цитирует специалиста официальный сайт «Локомотива».

Он отметил, что, несмотря на два пропущенных мяча, железнодорожники имели преимущество в центре и провели хороший матч.

«Мы довольны, что взяли три очка», — сказал Сёмин.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России.

Ранее гол Фёдора Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ.