Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ

Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Железнодорожники вышли вперёд в дебюте матча благодаря точному удару Дмитрия Баринова, а после перерыва преимущество подопечных Юрия Сёмина удвоил Фёдор Смолов, отличившись с пенальти. В составе хозяев на 69-й минуте забил Филип Рогич и сократил отставание. В концовке матча Антонио Эдер отправил ещё один мяч в ворота команды Владимира Федотова, а Артём Кулишев уже в компенсированное время установил окончательный счёт.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России. «Оренбург» же расположился на 13-й строчке, имея в своём активе восемь баллов.

Ранее дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ.