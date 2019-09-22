Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол Смолова с пенальти помог «Локомотиву» победить «Оренбург» в РПЛ
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Железнодорожники вышли вперёд в дебюте матча благодаря точному удару Дмитрия Баринова, а после перерыва преимущество подопечных Юрия Сёмина удвоил Фёдор Смолов, отличившись с пенальти. В составе хозяев на 69-й минуте забил Филип Рогич и сократил отставание. В концовке матча Антонио Эдер отправил ещё один мяч в ворота команды Владимира Федотова, а Артём Кулишев уже в компенсированное время установил окончательный счёт.

«Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы чемпионата России. «Оренбург» же расположился на 13-й строчке, имея в своём активе восемь баллов.

Ранее дубль Алексея Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить