Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Зениту» принесли голы Бранислава Ивановича, Роберта Мака и Олега Шатова, а Алексей Сутормин забил свой дебютный гол за команду, позднее став автором дубля.
Уже в компенсированное ко второму тайму время после использования VAR был отменён гол Артёма Дзюбы из-за офсайда у Мака.
В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Рубин» на своём поле примет «Уфу».
Ранее сообщалось, что два гола Георгия Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ.