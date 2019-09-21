Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ

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Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Сутормина помог «Зениту» разгромить «Рубин» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «Газпром Арене», завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Зениту» принесли голы Бранислава Ивановича, Роберта Мака и Олега Шатова, а Алексей Сутормин забил свой дебютный гол за команду, позднее став автором дубля.

Уже в компенсированное ко второму тайму время после использования VAR был отменён гол Артёма Дзюбы из-за офсайда у Мака.

В 11-м туре «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Рубин» на своём поле примет «Уфу».

Ранее сообщалось, что два гола Георгия Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ.

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