Два гола Мелкадзе принесли «Тамбову» победу над «Ростовом» в десятом туре РПЛ

«Тамбов» одержал победу над «Ростовом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая на «Мордовия Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Тамбову» принесли два гола Георгия Мелкадзе, отличившегося на 38-й и 61-й минутах. На 15-й минуте Михаил Костюков не реализовал пенальти.

В составе «Ростова» на 27-й минуте забил Эльдор Шомуродов.

В 11-м туре «Тамбов» на выезде сыграет с «Крыльями Советов», а «Ростов» на своём поле примет «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» вырвали ничью в матче десятого тура РПЛ с «Ахматом».