«Крылья Советов» вырвали ничью в матче десятого тура РПЛ с «Ахматом»

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте — мяч забил Андрес Понсе. «Крылья» ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу Максима Карпова.

«Ахмат» набрал девять очков и продолжает находиться на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на одну строчку ниже, имея в своём активе восемь баллов.

Ранее автогол Николая Рассказова помог «Уфе» победить «Спартак» в десятом туре РПЛ.