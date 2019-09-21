«Крылья Советов» вырвали ничью в матче десятого тура РПЛ с «Ахматом»

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Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» вырвали ничью в матче десятого тура РПЛ с «Ахматом»
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Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Хозяева вышли вперёд на 27-й минуте — мяч забил Андрес Понсе. «Крылья» ушли от поражения в компенсированное время благодаря голу Максима Карпова.

«Ахмат» набрал девять очков и продолжает находиться на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на одну строчку ниже, имея в своём активе восемь баллов.

Ранее автогол Николая Рассказова помог «Уфе» победить «Спартак» в десятом туре РПЛ.

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