Гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу не удалось договориться о переходе братьев Миранчук из «Локомотива» в нынешнее трансферное окно, однако не исключил повторных попыток.

«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. В это трансферное окно мы закрыли тему с ними. Теперь это вопрос будущего. Мы не нашли взаимопонимания, «Локомотиву» нужны футболисты под Лигу чемпионов. Не исключено, что зимой мы вернёмся к переговорам», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Братья Миранчук являются воспитанниками московского «Локомотива». Они выступают за первую команду железнодорожников с 2013 года.

Ранее Сёмин высказался о возможном отъезде Миранчуков в Европу.