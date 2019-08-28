Гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. В это трансферное окно мы закрыли тему с ними. Теперь это вопрос будущего. Мы не нашли взаимопонимания, «Локомотиву» нужны футболисты под Лигу чемпионов. Не исключено, что зимой мы вернёмся к переговорам», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».
Братья Миранчук являются воспитанниками московского «Локомотива». Они выступают за первую команду железнодорожников с 2013 года.
Ранее Сёмин высказался о возможном отъезде Миранчуков в Европу.