Гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук

Короткая ссылка
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клубу не удалось договориться о переходе братьев Миранчук из «Локомотива» в нынешнее трансферное окно, однако не исключил повторных попыток.
Гендиректор «Зенита» подтвердил заинтересованность в братьях Миранчук
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены. В это трансферное окно мы закрыли тему с ними. Теперь это вопрос будущего. Мы не нашли взаимопонимания, «Локомотиву» нужны футболисты под Лигу чемпионов. Не исключено, что зимой мы вернёмся к переговорам», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Братья Миранчук являются воспитанниками московского «Локомотива». Они выступают за первую команду железнодорожников с 2013 года.

Ранее Сёмин высказался о возможном отъезде Миранчуков в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить