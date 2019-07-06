«Миранчук провёл фантастический матч»: что говорили Сёмин и Семак после матча за Суперкубок

Для автора дубля в составе «Локомотива» Алексея Миранчука матч за Суперкубок с «Зенитом» стал фантастическим. Об этом после игры заявил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин. Он также назвал стадион «Динамо» счастливым для красно-зелёных и объяснил, как его подопечным удалось переломить ход встречи. В свою очередь наставник питерцев Сергей Семак остался недоволен работой судьи и прокомментировал ошибки Андрея Лунёва.

«Вопросов к судье достаточно много»

Первым в зале для пресс-конференций появился Сергей Семак. Наставник «Зенита» был мрачнее тучи. Тихим голосом тренер пытался объяснить причины обидного поражения. Было заметно, что молодой специалист очень расстроен. Впрочем, не обошёлся Семак и без критики в адрес главного судьи. По его мнению, Сергей Лапочкин принял сразу несколько неоднозначных решений.

— Сегодня состоялась первая игра сезона, она получилась сложной. К сожалению, мы допустили много ошибок и пропустили три мяча. Проблем много, как и вопросов. Будем работать. Проигрывать всегда неприятно. А «Локомотив» остаётся поздравить с победой. Для нас же сегодняшняя встреча — отличная возможность увидеть те моменты в игре, которые не устраивают.

— Что можете сказать о функциональном состоянии своих подопечных?

— Не могу сказать, что выглядели прилично. Допускали слишком серьёзные разрывы между линиями, что и стало причиной поражения. В целом чувствовалось, что это первый матч сезона. Ребята находятся в разной форме, а времени, чтобы набрать её, было не так много. Зато сегодня создавалось большое количество опасных моментов, думаю, болельщики остались довольны. А нам нужно теперь сделать выводы.

— Как оцените игру вышедшего на замену после перерыва Александра Ерохина?

— Считаю, он смотрелся неплохо. Саша выполнил большой объём работы, выиграл много единоборств. Но к сожалению, в обороне сыграли не так, как хотели.

— Можно ли сказать, что у Андрея Лунёва существует проблема с пропущенными мячами в ближний угол?

— Проблема в том, что он вообще пропускает. А виноват или нет… Были допущены в первую очередь командные ошибки.

Проигрывает вся команда. Неправильно перекладывать ответственность на двух-трёх человек.

— Как оцените работу судьи?

— Вопросов достаточно много. Две жёлтые карточки Оздоеву были показаны в ситуациях, когда он играл в мяч. Фолы, игру рукой не свистели, пенальти не ставили. Ждём VAR. Судьям, наверное, тоже сложно. Но вопросов к судье было сегодня много.

«Вся команда была хороша»

В совсем другом расположении духа находился Юрий Сёмин. Наставник «Локомотива» вышел к журналистам после празднования в раздевалке и находился в приподнятом настроении. Тренер выделил игру Алексея Миранчука, поблагодарил за успех всю команду и напомнил о том, что стадион «Динамо» является для железнодорожников счастливым.

— В первую очередь, хочу поблагодарить организаторов. Всё было сделано просто идеально. Одержали победу на прекрасном стадионе, на котором я когда-то играл сам. Обе команды показали интересный футбол. Болельщики остались довольны, но наши, конечно, больше.

— Было ли для вас особенно принципиально обыграть чемпиона?

— Мы уже забыли о том, что было вчера, и думали только о сегодняшнем дне. Бились за первый приз сезона. Хотели привезти трофей на базу в Баковку. Вообще мы должны соответствовать уровню нашей компании РЖД, всё-таки являемся её подразделением. Бились и за себя. Нас очень хорошо поддерживали болельщики. А самоотдача необходима всегда. Мало того, мне кажется, мы могли ещё прибавить.

— Не довлела ли над командой серия из трёх поражений в матче за Суперкубок?

— Из поражений всегда нужно извлекать пользу и потом побеждать. Нам это удалось. Выиграли, да ещё и у «Зенита». А эта команда на сегодняшний момент очень хорошо укомплектована.

— Что можете сказать об игре новичков команды Дмитрия Живоглядова и Мурило?

— Вся команда была хороша. Персонально действия каждого футболиста разберём на теоретическом занятии.

— Что говорили подопечным, когда «Зенит» вышел вперёд?

— В этот момент мы потеряли инициативу, а наш план перестал работать. Контратакующая игра уже не получалась. Нужно было атаковать самим, играть первым номером. Отдельные перестановки и подсказ был сделан. Но парни — молодцы, особенно Миранчук Лёша, он провёл фантастический матч.

— Показалось, что по Дзюбе действовала персональная опека.

— Никакой опеки не было. К кому приходил Артём, тот его и держал. Но он сделал своё дело и поучаствовал в забитых мячах «Зенита».

— Как отреагировали на то, что фанаты железнодорожников молчали до 35-й минуты?

— Не знаю, почему они молчали. У них, наверное, есть для этого основания. Мы должны друг друга слышать, потому что играем для болельщиков, а они нас поддерживают. Они у нас преданные, посмотрите, как футболисты бьются ради них. Мы должны учитывать мнение каждого человека, который приходит за нас болеть. 9-го числа у нас будет встреча с поклонниками, там и выслушаем их претензии. Их надо тоже слушать и находить с ребятами общий язык.

— Позиция Алексея Миранчука изменилась после выхода на поле Эдера?

— Действительно, это так. Нам нужно было вносить изменения, поскольку мы проигрывали. Показалось, что, если Алексея оставить впереди с Эдером, будет скученность. Поэтому перевели Лёшу чуть направо, чтобы он мог работать своей левой ногой, смещаться в центр и наносить удары. И он фантастически выполнил это задание. Эта перестановка сыграла решающую роль.

— И всё-таки оцените игру Мурило. Можно сказать, что он уже влился в команду?

— Раз он играет, значит, я доволен. Сегодня я доволен всеми. Мурило — футболист нашей команды, будем работать. Всё ведь от него зависит. Будет играть хорошо, будет выходить на поле. И так со всеми.

— Является для команды проблемой неукомлектованность в линии атаки?

— Действительно, сегодня впереди сыграли все, кто могли. А больше у нас никого и нет. Может это и хорошо. Но главное — «Локомотив» на стадионе «Динамо» становился чемпионом и несколько раз брал Кубок России. Так что для нас эта арена счастливая!