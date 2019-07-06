Главный тренер «Зенита» оценил игру Ерохина в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Игра была сложная. Саша во втором тайме смотрелся неплохо, сделал объём работы, единоборства выигрывал», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что его команда сыграла в обороне не так, как ему бы хотелось.
«Посмотрим, обсудим эти моменты, сделаем выводы», — добавил Семак.
«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.
Ранее Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке.