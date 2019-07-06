Главный тренер «Зенита» оценил игру Ерохина в матче с «Локомотивом»

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил выход на замену полузащитника Александра Ерохина во втором тайме матча за Суперкубок России по футболу с московским «Локомотивом».
Главный тренер «Зенита» оценил игру Ерохина в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Игра была сложная. Саша во втором тайме смотрелся неплохо, сделал объём работы, единоборства выигрывал», — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что его команда сыграла в обороне не так, как ему бы хотелось. 

«Посмотрим, обсудим эти моменты, сделаем выводы», — добавил Семак.

«Локомотив» обыграл «Зенит» со счётом 3:2 и третий раз в истории завоевал Суперкубок России.

Ранее Семак заявил, что у него возникло много вопросов после поражения «Зенита» в Суперкубке.

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